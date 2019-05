Fiorello al posto di Fazio | la trattativa è in bilico | 17mila euro per 2 minuti 

Fabio Fazio - sonora batosta : Fiorello piazzato al suo posto - caos in Rai : Via Fabio Fazio , arriva Fiorello in Rai. Su Dagospia si leggono i dettagli della clamorosa manovra. Stando alle ultime indiscrezioni, il confronto tra l’ad Fabrizio Salini e Fiorello sarebbe a buon punto. Il sito di Roberto D’Agostino rivela che in cantiere c’è un progetto multimediale che si gioche

Fiorello in Rai. Lo showman tratta per web - radio e tv (al posto di Fazio) : Fiorello Un nuovo «Fiore» all’occhiello per la Rai. A Viale Mazzini le bocche sono cucite, ma le indiscrezioni ormai si susseguono con insistenza: Rosario Fiorello sarebbe vicinissimo ad un accordo con il servizio pubblico, che ha pronto per lui un progetto su misura da svilupparsi tra web, radio e tv. Sul fronte televisivo, in particolare, lo showman potrebbe ottenere uno spazio in seconda serata su Rai1, ipoteticamente al lunedì al posto ...