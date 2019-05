Final Four Eurolega – Clamorosa eliminazione del Fenerbahce | l’Efes vince 73-92 e vola in

Basket - Final Four Eurolega 2019 : Anadolu Efes in paradiso - è finale! Fenerbahce travolto con 30 punti di Shane Larkin : Se non è la più grande sorpresa degli ultimi vent’anni di Eurolega, ci si va molto vicini: l’Anadolu Efes vince il derby di Istanbul contro il Fenerbahce ed è in Finale della massima Coppa continentale per la prima volta nella sua storia. Il 73-89 con cui gli uomini di Ergin Ataman si guadagnano il diritto di aspettare la vincente del match tra CSKA Mosca e Real Madrid, che comincerà tra poche decine di minuti. L’ultima volta ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : oggi le semifinali. Programma - orari e tv : Comincia oggi il cammino delle Final Four di Eurolega per la stagione 2018-2019: CSKA Mosca, Fenerbahce, Anadolu Efes e Real Madrid vanno alla caccia dell’alloro massimo continentale. Si parte con il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Anadolu Efes. Da una parte la conferma, che però deve fare a meno di svariati giocatori importanti, tra cui Gigi Datome, dall’altra la sorpresa, che ha saputo ben inserirsi nella classifica di regular ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : al via le semifinali. Il derby turco e la super sfida Real-CSKA : Le Final Four di Eurolega rappresentano il meglio che il Basket europeo, a livello di club, possa offrire. Da domani (con Finali domenica) a Vitoria si gioca il titolo di Campione d’Europa e a lottare per questo riconoscimento sono il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes, in pratica le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia da una partita sentitissima come il derby di ...

Final Four Eurolega basket 2019 : orari e programma. Come vederla in tv e streaming : Nel weekend a Vitoria si disputano le Final Four di Eurolega. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il Fenerbahce, il CSKA Mosca e l’Anadolu Efes Istanbul. Si comincia venerdì con la prima semiFinale che mette di fronte in un accesissimo derby turno il Fenerbahce e ...

Basket - Final Four Eurolega 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : E’ il weekend che tutta l’Europa cestistica aspetta, quello che ci si appresta a vivere: si giocano le Final Four di Eurolega a Vitoria. Ci si contende il titolo conquistato l’anno scorso dal Real Madrid, con Luka Doncic che fu stella assoluta in una notte che, però, vide in straordinario spolvero un Nicolò Melli che non riuscì a dare al Fenerbahce la vittoria. Vincitori e Finalisti si ritroveranno anche in ...

Basket - Gigi Datome non giocherà le Final Four di Eurolega per infortunio : Tegola pesante sul Fenerbahce per le Final Four di Eurolega. La squadra turca dovrà fare a meno di due uomini importanti: Joffrey Lauvergne e soprattutto Gigi Datome, che non potrà recuperare in tempo dall’infortunio patito durante l’incontro del campionato turco contro il Darussafaka. Il sardo salterà dunque quella che avrebbe dovuto essere la sua quarta partecipazione di fila alle Final Four, sempre con la maglia giallonera del ...

Basket - Champions League 2019 - Finale 3° posto : Anversa si prende il podio delle Final Four - Brose Bamberg sconfitto nettamente : I Telenet Giants di Anversa concludono al terzo posto la Final Four di Basketball Champions League organizzata in casa, battendo per 58-72 i tedeschi del Brose Bamberg nella Finale per il gradino più basso del podio. Di fronte a uno Sportpaleis ancora una volta stracolmo, i 16 punti di Jae’Sean Tate sono la nota più alta della partita dei Giants, mentre l’efficienza offensiva della squadra tedesca resta nuovamente scarsa, al pari di ...

Eurolega - guai per il Fenerbahce : Obradovic conferma che Datome non giocherà le Final Four : Eurolega, Gigi Datome non prenderà parte alle Final Four a causa di un problema fisico annunciato oggi da Obradovic Le Final Four di Eurolega inizieranno il 17 maggio ed il coach del Fenerbahce Obradovic deve fare la conta dei presenti in vista dell’evento. Assente già noto il centrone Lauvergne ma non solo, anche Gigi Datome non prenderà parte alle semiFinali come confermato dallo stesso Obradovic quest’oggi. Kalinic e Vesely ...

Basket - Eurolega : Efes alla Final Four - Barcellona ko in gara 5 : E' l'Efes la quarta e ultima squadra a qualificarsi per la Final Four di Eurolega in programma a Vitoria dal 17 al 19 maggio. Nella quinta e decisiva partita dei quarti la formazione turca guidata da ...

Basket - Playoff Eurolega 2019 : Anadolu Efes alle Final Four - Barcellona battuto 80-71 : Tra le mura amiche dell’Abdi Ipecki Arena l’Anadolu Efes istanbul batte in gara-5 dei quarti di Finale col punteggio di 80-71 il Barcellona, chiude la serie sul 3-2 e torna nella Final Four di Eurolega per la terza volta dopo un’assenza di 18 anni, in semiFinale il 17 maggio a Vitoria affronterà in un derby tutto turco il Fenerbahce. Sono i catalani a cominciare meglio il match, arrivando anche a un vantaggio massimo di 7 lunghezze nel primo ...

Playoff Eurolega – L’Efes cancella il Barcellona - i turchi vincono Gara-5 e volano alla Final Four : La formazione turca si impone con il punteggio di 80-71, qualificandosi per la Final Four dove l’attendono Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid Niente da fare per il Barcellona, l’Anadolu Efes si qualifica per la Final Four di Eurolega, per la quale erano già qualificate Fenerbahce, CSKA Mosca e Real Madrid. La formazione turca si impone 80-71 sui blaugrana, recuperando lo svantaggio del primo quarto e prendendo il largo prima ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo : Andiamo ad analizzare le quattro squadre che da venerdì si contenderanno la Basketball Champions League. Nel fine settimana, infatti, ci saranno le Final Four di Anversa e sarà presenta anche una squadra italiana. Virtus Bologna: la Champions League per salvare la stagione. La Virtus Bologna attende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic. Bologna, infatti, si è concentrata ...