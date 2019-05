Festa dei musei a Modica Ed è subito sera

Festa dei Musei : sabato 18 maggio 2019 la quarta edizione : Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 18 maggio 2019 si celebra la quarta edizione della Festa dei Musei, grande evento nazionale organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel terzo fine settimana di maggio. Per l’occasione, i Musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico. Come tema di riflessione per la giornata, la ...

Sabato tornano la Festa e Notte dei Musei : Il Ministero per i beni e le attività culturali, Sabato 18 maggio, aderisce alla quarta edizione della Festa dei Musei, con biglietto d'ingresso

Palermo - alle 21 maniFestazione dei tifosi in piazza Verdi : Gli ultrà del Palermo hanno organizzato una manifestazione stasera alle 21 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo per esternare il loro dissenso. “Hanno calpestato i nostri colori – si legge in un volantino – Dimostriamo il nostro orgoglio, uniamoci in un solo corteo, urliamo la nostra rabbia, dimostriamo che Palermo è viva ed è pronta a difendere il proprio nome“. Alla manifestazione avrebbero voluto ...

L’altra Festa delle mamme - quelle che non ricevono il regalo dei figli : Il post è stato pubblicato nel giorno della festa della mamma e riguarda tutte le donne che mamme non sono. «Vorrei fare gli auguri anche a tutte quelle donne che hanno lottato per essere e per diventare mamme, a quelle donne che l’hanno voluto con tutte le loro forze, ma che purtroppo non ci sono riuscite..» scrive la pagina Regno Disney mettendo un’immagine del film Up. A questo post sono arrivati oltre 40mila like e oltre 2000 commenti. ...

Royal Baby - la foto dei piedini di Archie per la Festa della mamma : ai fan non sfugge un particolare : Royal Baby, la foto dei piedi del piccolo Archie Harrison per la prima festa della mamma di Meghan Markle. Un'immagine diffusa attraverso il profilo Instagram Sussex Royal, dedicato proprio...

Royal Baby - la foto dei piedini di Archie per la prima Festa della mamma di Meghan Markle : ma i fan notano un particolare sullo sfondo : Royal Baby, la foto dei piedi del piccolo Archie Harrison per la prima festa della mamma di Meghan Markle. Un'immagine diffusa attraverso il profilo Instagram Sussex Royal, dedicato proprio...

Festa della mamma - gli auguri e i ricordi dei napoletani : 12 maggio, un giorno speciale per ogni mamma. In queste ore di celebrazione il pensiero di ogni figlio, vicino o lontano, è rivolto alla propria madre . Anche chi purtroppo non l?ha...

Festa DELLA MAMMA 2019 - FRASI AUGURI E CITAZIONI/ Fiori e piante? Meglio dei dolci... : FESTA DELLA MAMMA 2019, AUGURI con FRASI e CITAZIONI. Ecco alcune delle più divertenti da dedicare alla propria madre. E per i regali...

Festa della mamma 2019 - auguri - frasi e citazioni/ L'occasione per regalare dei fiori : Festa della mamma 2019, auguri, frasi e citazioni. Domenica prossima è L'occasione giusta per regalare dei fiori alla nostra madre

GUBBIO - IL SALUTO AI TURISTI PER LA 'Festa dei CERI' : GUBBIO - Il SALUTO corale della città, dell'amministrazione comunale e dell'Università dei Muratori, Scalpellini ed Arti Congeneri, unitamente alla Diocesi, al Maggio Eugubino , alle Famiglie dei ...

Festa della mamma top con le promozioni per Huawei P30 e P30 Pro a rate : crollo dei prezzi : Si avvicina la Festa della mamma e, di conseguenza, stanno arrivando alcune offerte TIM molto interessanti per l'acquisto di smartphone a rate, anche nel caso dei vari Huawei P30 e P30 Pro. Dopo aver analizzato le prime proposte di questa campagna nella giornata di ieri, incentrate su un modello che sta conquistando subito apprezzabili quote di mercato come Huawei P30 Lite, oggi 9 maggio tocca dunque salire di livello per chi è particolarmente ...

Liverpool-Barcellona 4-0 - urla e facce incredule : la Festa dei giocatori negli spogliatoi dopo la rimonta in semifinale : L’abbraccio di Alisson (che già lo scorso anno aveva cacciato il Barcellona dalla Champions con la Roma) e il balletto di Salah. Così i giocatori del Liverpool hanno festeggiato la rimonta contro i blaugrana che ha permesso alla squadra di Klopp di centrare la seconda finale consecutiva della maggiore competizione europea. Nelle Instagram Stories postate dal canale ufficiale dei Reds, tutta la gioia dopo aver cantato a squarciagola ...

Torna a San Cataldo l'arte dei madonnari - il 9 maggio la maniFestazione 'Gessi tra i Passi' : Il Concorso sarà allietato dall'esibizione di artisti di strada e performers con spettacoli di fuoco, mimo, magia, giocoleria, pasticceria artistica, danza e arti circensi, offrendo, così, l'...

Foto dalla “Festa dei serpari” a Cocullo - in Abruzzo : Si tiene il primo maggio di ogni anno e ha origini almeno medievali: consiste nel ricoprire di serpenti la statua di un santo