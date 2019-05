Ferrara, lega e stupra 16enne conosciuta su Facebook: condannato ma è già scappato (Di venerdì 17 maggio 2019) L'uomo di 35 anni è stato condannato dal Tribunale di Ferrara a sette anni per violenza sessuale su minore ma la pena non potrà essere applicata subito in quanto il responsabile nel frattempo è scappato dagli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto in attesa del processo e si è reso latitante.



