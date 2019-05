Fenerbahce-Efes Istanbul | semifinale Eurolega 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Stasera cominciano le Final Four di. E’ il momento più atteso per tutta l’Europa cestistica, perchè racchiude davvero il meglio che il basket continentale possa offrire. A contendersi l’ambito titolo saranno il Real Madrid, il, il CSKA Mosca e l’Anadolu. La primamette di fronte in un accesissimo derby turno ile l’. La squadra di Obradovic punta a raggiungere ancora la finale, ma dovrà fare i conti con un’infermeria pienissima: Gigi Datome e Joffrey Lauvergne non ci saranno ed è difficilissimo l’impiego di Nikola Kalinic e Jan Vesely. Dall’altra parte l’è la grande sorpresa della stagione, non ha la minima pressione e sogna il clamoroso sgambetto ai rivali.-Anadolusi gioca stasera alle ore 18.00 alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, Spagna. Sarà ...

LukeScuba : RT @parallelecinico: Fenerbahce, Efes, Real Madrid, Cska. Da domani queste 4 squadre lotteranno per salire sul trono d'Europa. Iniziano le… - parallelecinico : RT @parallelecinico: Fenerbahce, Efes, Real Madrid, Cska. Da domani queste 4 squadre lotteranno per salire sul trono d'Europa. Iniziano le… - SportandoIT : Maurizio Gherardini parla a Sportando di Efes-Fenerbahce: Evento storico per il basket turco -