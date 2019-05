Federico Rampini si è rotto dell' antifascismo | la sua lezione alla sinistra

Antonio Socci - la confessione di Federico Rampini sulla sinistra : 'I veri fascisti siamo noi' : Negli ultimi tempi in Italia il mondo progressista ha sistematicamente simpatizzato con Macron quando attaccava Salvini e con Juncker quando criticava il governo Conte'. Così si conferma 'il sospetto ...

Antonio Socci - la confessione di Federico Rampini sulla sinistra : "I veri fascisti siamo noi" : «Debuttai come giornalista (in nero e senza un contratto di lavoro, proprio come si usa oggi) nel 1977 alla Città futura. Era il giornale della Federazione giovanile comunista italiana». Così impietosamente Federico Rampini - oggi firma di punta di Repubblica - ricorda il suo esordio professionale n