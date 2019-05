Federica Benincà a Storie Italiane | “Credevo a Pamela Prati | ma…”

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019)sul caso: “Le ho creduto, ma poi…” Ha rotto il silenzio nella puntata didi oggi, venerdì 17 maggio 2019,, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, ospitata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ha svelato nuovi agghiaccianti retroscena sul casoe Marco Caltagirone, avendo fatto parte della stessa agenzia difino a poco tempo fa. Ho creduto veramente a, ho visto la luce nei suoi occhi. Io sono stata una delle prime a sapere di lei e Mark lontano dai riflettori.mi ha mostrato anche i disegni fatti da Rebecca e Sebastian. Ci credevo così tanto, che non volevo dar retta alle voci. Ho cominciato ad avere dei dubbi quando ha parlato Alfonso Signorini… ha raccontatoai microfoni dicontro ...

