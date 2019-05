optimaitalia

(Di venerdì 17 maggio 2019) Ci sono riscontri davvero interessanti in questi giorni per tutti coloro che sono vogliosi di provare l'aggiornamento dipensato per i possessori di unS9. Come si potrà percepire dal nostro approfondimento odierno, infatti, il colosso coreano non si è limitato a migliorare gli standard di sicurezza per il top di gamma che è stato lanciato sul mercato poco più di anno fa. Proviamo dunque a riepilogare le informazioni fino a questo momento disponibili, dopo aver condiviso l'annuncio relativo alla distribuzione della patch in Europa un paio di giorni fa.Secondo quanto raccolto fino a questo momento con The Android Soul, tramite l'ultima patch concepita ufficialmente per ilS9 e S9 Plus andremo incontro ad un migliore effetto di bellezza attraverso la fotocamera, senza dimenticare unare stabilità per la registrazione di video al rallentatore, ...

GioPao9 : Fa la differenza l’aggiornamento di maggio per il #SamsungGalaxyS9: primi feedback in Europa - OptiMagazine : Fa la differenza l’aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S9: primi feedback in Europa… - Realvalentino96 : RT @ClubLaCuria: Aggiornamento risultati @ESLItaly Preseason @ItalianDynamo vs La Curia 3-0 ? @VPLItaly serie B La Curia vs @FcZuzz 0-1… -