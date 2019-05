Europee | Francesca Donato a Ragusa

Francesca Pascale : "Silvio candidato alle Europee? Non sono molto d’accordo - vorrei godermelo di più" : "Silvio Berlusconi candidato alle Europee? Non sono molto d'accordo, vorrei godermelo di più", queste le parole di Francesca Pascale, compagna del Cavaliere, che è finalmente tornata ad apparire pubblicamente durante l'assemblea di Forza Italia in cui si celebrano i 25 anni del partito.In occasione del raduno a cui partecipano tutti gli amministratori locali e i parlamentari azzurri, la Pascale ha rivendicato con orgoglio: "Forza ...