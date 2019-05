Euro2020 | Mancini e il rebus attacco per l’Italia | Immobile a secco | Balotelli e Belotti

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) In vista delle sfide contro Grecia e Bosnia, Robertomonitora la situazione degli attaccanti azzurri:è adi gol dal 7 aprile,potrebbero tornare in azzurro Al termine del campionato di Serie A, prima delle vacanze estive, tornerà in campo l’Italia per le sfide contro Grecia e Bosnia (8 e 11 giugno) valevoli per le qualificazioni a. Robertosta monitorando con attenzione il finale di campionato e i segnali che arrivano dai possibili convocati, specialmente per il reparto offensivo. Ciro, capocannoniere della scorsa stagione e punto fermo dell’azzurro, è adi gol dallo scorso 7 aprile. Un momento ‘preoccupante’, che ha affossato le ambizioni europee della Lazio, arrivata in Europa League solo grazie al successo in Coppa Italia, partita nella qualeè stato sostituito ...

oroscopoesport : I transiti che ci saranno l'anno prox in Capricorno saranno molto simili a quelli che ci sono stati in Bilancia nel… -