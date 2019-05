Etna | spettacolo d’Inverno a metà Maggio | tanta neve fresca fino a bassa quota sul

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) La temperatura minima di stamattina a Catania, di appena +7°C, non è stata l’unica cosa invernale: anche sull’sembra tornato l’inverno dopo le eccezionali nevicate che ieri hanno imbiancato il vulcano sin dai 1.400 metri di altitudine. Scenario surreale, inverosimile per la Sicilia nella secondadi, eppure oggi è tornato asplendere il sole e l’s’è destato il tutto il suo maestoso splendore con laad altitudini invernali, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Meteo, lodell’innevata come d’inverno il 17VIDEO Meteo, freddo ein Sicilia: la bufera didi Giovedì pomeriggio sull’VIDEO L'articolod’Inverno asul vulcano, scenario surreale FOTO e VIDEO sembra essere il ...

