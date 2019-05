Esonero Allegri | i nomi per il futuro | da Pochettino a Inzaghi | fino a Deschamps

serieanews

(Di venerdì 17 maggio 2019)– Alla fine non è servito nemmeno il terzo incontro per decidere ildella guida tecnica della Juventus. Massimilianosiederà sulla panchina dei bianconeri per le ultime due gare di campionato, poi lascerà Torino con in tasca 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 supercoppe Italiane. Dopo la riunione fiume di … L'articolo, iper il: daproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

