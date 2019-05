Equitazione | Jumping Nations Cup La Baule 2019 | alla Svizzera la tappa transalpina

oasport

(Di venerdì 17 maggio 2019) Oggi a La, in Francia, si è disputata la primadellaCup di: sul campo di gara transalpino era assente l’Italia, che farà il suo esordio a San Gallo, in, a fine mese. Successo della, che mette in fila il Belgio, secondo, ed i padroni di casa della Francia, terza. Gli elvetici chiudono con 4 penalità ed un crono complessivo di 216.77, mentre i belgi ne totalizzano 5 in 222.41, infine la formazionecompleta il podio con 8 ed un tempo totale di 220.96. Si ferma ai piedi del podio l’Irlanda, quarta con 9 penalità ed il crono di 221.06. Quinta piazza per il Brasile, che non prenderà punti per la graduatoria, con 12 penalità e 220.50, appena davantiGermania, con 15 ed un tempo totale di 221.66. Chiudono la classifica la Gran Bretagna, settima a quota 24 ed il crono complessivo di 222.66, ed il Canada ...