Energia elettrica | ad Aprile 2019 la domanda in Italia è stata di 24 miliardi di kWh

Troppa Energia elettrica per quella casa disabitata : tre persone nei guai : La polizia a Cagliari ha fermato tre persone che avevano allestito due vere e proprie serre di marijuana che alimentavano...

Pozzuoli - nota gelateria ruba Energia elettrica : nei guai i titolari : Pozzuoli. Gli agenti del Commissariato della Polizia d Stato di Pozzuoli hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato una donna R.P. 57 anni ed il figlio G.S. 37 anni ...

La pedana che trasforma i rallentamenti del traffico in Energia elettrica sarà testata sull’autostrada A28 : I rallentamenti del traffico sono una scocciatura per gli automobilisti, ma possono produrre elettricità da usare per alimentare abitazioni e centri commerciali. È possibile grazie a Lybra, un’idea della startup italiana Underground Power Srl, che ha sviluppato una speciale pedana, capace di convertire l’energia generata dal rallentamento di un mezzo in corrente alternata. Lybra non è una novità assoluta, i test sono iniziati nel 2014 in ...

Energia elettrica : a Marzo 2019 la domanda in Italia è stata di 26 - 4 miliardi di kWh : Nel mese di Marzo 2019, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,4 miliardi di kWh, in flessione del 5,1% rispetto allo stesso mese del 2018. L’andamento della domanda ha risentito dell’effetto calendario e temperatura: quest’anno, infatti, Marzo ha avuto un giorno lavorativo in meno (21 vs 22) e una temperatura media mensile superiore di circa 1,6°C ...

Manomette il contatore dell'Energia elettrica : 44enne denunciato per furto : Ha manomesso il contatore dell'energia elettrica, scoperto è stato denunciato dai carabinieri. E' accaduto ad un uomo di 44 anni di Priverno . Le indagini sono state condotte dai militari dell'Arma ...

Favignana : al via un percorso formativo sull'Energia elettrica rivolto ai giovani : Dal 4 aprile scorso, nell'Isola di Favignana, in provincia di Trapani, ha preso il via il percorso formativo rivolto ai giovani studenti sull'interessante mondo dell'energia elettrica fulcro della "Giornata della Tecnica" che la Sea (Società elettrica di Favignana), ha organizzato e promosso per far meglio conoscere questo ambito del sapere. Un viaggio all'interno di questo mondo "luminoso" che ha visto protagonisti gli alunni del terzo anno ...

Borsa elettrica - prezzi dell'Energia in aumento - GME - : Cresce il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica che, nella settimana che va dal 1° al 7 aprile , ha raggiunto il prezzo medio di acquisto di 56,08 euro MWh. Questo dato, in aumento di 5,27 euro ...

Borsa elettrica - prezzi dell'Energia in calo - GME - : Cala il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica che, nella settimana che va dal 25 al 31 marzo, ha raggiunto il prezzo medio di acquisto di 50,81 euro MWh. Questo dato, in calo di 2,19 euro MWh ...

In Venezuela l’Energia elettrica sarà razionata per i prossimi 30 giorni : Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato 30 giorni di razionamento dell’energia elettrica per fare fronte ai black out delle ultime settimane. I razionamenti dovrebbero aiutare a far fronte ai problemi più gravi causati dai black out, come le

Bollette - 'da aprile l'Energia elettrica cala dell'8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime' : Si tratta di un segnale importante per le famiglie italiane che incoraggia verso scelte di politica energetica che fanno bene all'ambiente e non danneggiano i portafogli degli italiani'. 'Un crollo ...

Bollette - “da aprile l’Energia elettrica cala dell’8 - 5% e il gas del 9 - 9% per via della riduzione dei prezzi delle materie prime” : Dal primo aprile calano le Bollette di luce e gas. L’Autorità per l’energia per i clienti sul mercato tutelato (Arera) ha aggiornato le tariffe con una diminuzione nel secondo trimestre dell’anno per la famiglia tipo dell’8,5% per quanto riguarda l’elettricità e del 9,9% per il gas. Dopo i picchi raggiunti nel 2018, le riduzioni, spiega l’Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso ...

Energia alternativa : Con l’Energia elettrica prodotta dal vento si potrebbero alimentare 100 Terre! : L’Energia eolica conosciuta anche come Energia alternativa ricavata dal vento (circa 2.200 terawatt) sarebbe più che ampiamente sufficiente a coprire tutto il fabbisogno energetico del mondo ai livelli attuali che… L'articolo Energia alternativa:Con l’Energia elettrica prodotta dal vento si potrebbero alimentare 100 Terre! proviene da Essere-Informati.it.

Energia elettrica - Terna : approvato il piano strategico 2019-2023 : oltre 6 miliardi in Italia : Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A., sotto la presidenza di Catia Bastioli, con la riunione del 20 marzo conclusasi in data odierna, ha approvato il piano strategico 2019-2023 e i risultati consolidati del 2018, presentati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Luigi Ferraris. Dichiarazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris: “Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti nel 2018: ...

