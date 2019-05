Emily Ratajkowski posa nuda contro la legge anti-aborto dell’Alabama

Emily Ratajkowski nuda per protestare contro le leggi anti-aborto : “Uomini al potere impongono la loro volontà sui corpi delle donne” : Anche Emily Ratajkowski è scesa in campo per protestare contro l’Alabama, lo Stato degli Usa che ha approvato nei giorni scorsi la legge anti-aborto più restrittiva d’America, vietandolo in ogni circostanza, anche in caso di incesto o stupro. La modella ha deciso così di pubblicare una sua foto completamente nuda spiegando nella didascalia le ragioni della sua protesta: “Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui ...

Emily Ratajkowski - la sua foto su Instagram fa impazzire i fan : Ad attirare non poco l'attenzione del gossip nelle ultime ore Emily Ratajkowski. La bellissima modella e attrice ha deciso di postare una sua foto senza veli sul suo profilo Instagram . Ancora una ...

Met Gala 2019 – Emily Ratajkowski mozzafiato : seno in vista e look eccentrico ispirato da Cher [GALLERY] : Emily Ratajkowski irresistibile: la modella britannica sensualissima al Met Gala 2019, ispirata da Cher Il Met Gala 2019 non ha lasciato insoddisfatti: tantissimi i vip che hanno sfilato in look eccentrici, sensuali ed incredibili. Tra loro è sicuramente riuscita ad attirare l’attenzione la sexy modella Emily Ratajkowski che per il tema di quest’anno “Camp: note of fashion”, ha deciso di emulare Cher, con un abito ...

Emily Ratajkowski sexy coniglietta per Pasqua : Emily Ratajkowski non cessa di stupire i suoi fan e dopo il cambio look ecco un'altra trovata. Nel giorno di Pasqua, la top model ha deciso di fare un regalo originale alle milioni di persone che la ...

Pink Blush : il colore per abbinare trucco e capelli - come Emily Ratajkowski : Rosa buonumore: dai capelli al make up, in ogni sfumatura, conquista famose (e non)Rosa buonumore: dai capelli al make up, in ogni sfumatura, conquista famose (e non)Rosa buonumore: dai capelli al make up, in ogni sfumatura, conquista famose (e non)Rosa buonumore: dai capelli al make up, in ogni sfumatura, conquista famose (e non)Valentina FerragniDegradé Blush di Kiko collezione Waterflower MagicColoricon Eyeshadow Quad di Wet n wildElsa ...

Emily Ratajkowski - testimonial per il vino rosé di un amico : Quando Emily Ratajkowski e The Fat Jew uniscono le forze, il risultato fa sempre gossip. In origine c'era il fenomeno di Instagram (e prima Vine), che si faceva beffe delle pose della modella (e di tutte le celebrity in generale). EmRata, con l'ironia che la contraddistingue, si è unita a lui. E insieme si sono rivelati una forza. Qualcuno ricorderà anche una loro intervista (con scherzo) in un famoso documentario su social e influencer targato ...

Epic fail per il sexy scatto di Emily Ratajkowski : "Stupida - tieni il cane come si deve!" : Quello che doveva essere uno scatto super sexy si è trasformato per la top model e attrice Emily Ratajkowski in un gravissimo Epic fail che difficilmente dimenticherà. Gli utenti no, sicuramente. ...