EMERGENZA CLIMA Tutti i dati che smentiscono i negazionisti

Maltempo Emilia-Romagna - Legambiente : EMERGENZA climatica altissima : Legambiente si sofferma sugli ultimi episodi di Maltempo in Emilia–Romagna, evidenziando come l’emergenza climatica e idraulica nella regione sia ormai altissima: le principali alluvioni che hanno colpito il territorio nell’ultimo decennio mostrano come sia estremamente fragile e ad alto rischio. In passato, spiega Legambiente, si è parlato “di eventi con portate idriche anomale o mai registrate prima. Tuttavia la ...

EMERGENZA CLIMA in Italia - il geologo Franco Ortolani : “Ci troviamo in una condizione di crisi pre-disastro” : “Emergenza Climatico-ambientale in Italia“: l’allarme viene lanciato da Franco Ortolani, geologo e senatore M5S. L’Italia, spiega l’esperto, “si trova nella fascia Climatico ambientale mediterranea di transizione tra le condizioni desertiche a sud a quelle tipicamente umido mediterranee a nord.” “Come è evidente nella figura 1 basta uno spostamento di circa 250 km verso nord delle fasce Climatiche, ...

Clima : il Parlamento irlandese dichiara lo stato di EMERGENZA climatica - un plauso da Greta : Il Parlamento irlandese ha dichiarato all’unanimità lo stato di emergenza Climatica e ambientale, chiedendo formalmente al governo di migliorare la sua risposta alla doppia crisi. A dieci giorni di distanza dal voto del Parlamento britannico, il provvedimento varato dalla camera bassa Dail Eireann fa dell’Irlanda il secondo paese al mondo a riconoscere lo stato di emergenza Climatica, dando una base politico-istituzionale alle ...

Meteo - Maggio CLAMOROSO : l’EMERGENZA climatica si aggrava - maltempo estremo e freddo dal weekend [MAPPE] : Meteo – Stiamo vivendo un mese di Maggio CLAMOROSO per il maltempo e il freddo anomalo sull’Italia: una vera e propria “emergenza climatica”, come l’hanno definita gli esperti che nei giorni scorsi hanno lanciato “l’allarme per la sicurezza nazionale“, direttamente legata ai cambiamenti climatici (nonostante le assurdità alimentate dall’ignoranza anti-scientifica). Oggi è tornato a splendere ...

EMERGENZA CLIMA/ Dal Papa a Greta - l'errore di "uccidere" il messaggero : Il CLIMA sta cambiando ma molta opinione pubblica è negazionista. Nel dubbio custodire il creato sarà sempre la soluzione migliore

L’Uragano Artico flagella l’Italia - “è allarme per la sicurezza nazionale : non chiamatelo maltempo - è un’EMERGENZA climatica” : “Per favore non chiamatelo maltempo ma emergenza climatica che ormai e’ una vera questione di sicurezza nazionale e globale“. Lo dichiara Angelo Bonelli coordinatore nazionale dei Verdi ed esponente di Europa Verde che aggiunge: “La neve e la grandine che sta cadendo in queste ore e in piena primavera, provocando danni enormi all’agricoltura, non e’ solo un evento storico ma un chiaro segnale di come il clima ...

Il governo italiano dichiari lo stato di EMERGENZA climatica : Da una parte, l'economia di pace deve essere una economia disarmata, cioè una economia priva di un complesso militare-industriale che la condizioni. E possiamo dire, più precisamente e concretamente: ...

SPILLO/ L'EMERGENZA climatica - a uso mediatico - della Gran Bretagna : Il Parlamento inglese ha approvato l'altro giorno una mozione di Jeremy Corbin con cui si riconosce un'emergenza climatica nel Paese

Extinction Rebellion : gli attivisti londinesi gridano all'EMERGENZA climatica : Extinction Rebellion. Così si chiama il movimento internazionale apolitico e non violento per il clima che in questi giorni sta dando prova della sua determinazione e audacia. Fondato a Londra il 31 ottobre 2018 in risposta alla dichiarazione dell'UNPCC (United Nations Panel on Climate Change) secondo cui l'umanità ha solo 12 anni per evitare un cambiamento climatico catastrofico, si basa su azioni pacifiche volte a persuadere i governi ad un ...

Il Regno Unito dichiara l'EMERGENZA climatica : inizia la rivoluzione green : Grazie alla mozione presentata da Jeremy Corbyn, il leader dell'opposizione laburista, questo stato di allerta è stato proclamato in tutto il Regno Unito, il primo paese al mondo a prendere una ...

Regno Unito - svolta green : primo Paese al mondo a proclamare EMERGENZA climatica : Il Regno Unito proclama l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è, infatti, il primo Paese al mondo a farlo. La Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione presentata nei giorni scorsi in aula dal leader del Labour, Jeremy Corbyn e invocata dai movimenti ecologisti in una serie di manifestazioni di piazza. La sfida laburista al governo Tory si traduce in diversi obiettivi concreti: il raggiungimento ...

Regno Unito : mozione Labour per dichiarare “EMERGENZA climatica” : Il leader dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn alla Camera dei Comuni britannica ha proposto oggi una mozione per dichiarare formalmente uno stato di “emergenza climatica” e accelerare il cammino verso una svolta “green” nel Paese. Secondo Corbyn “non c’è tempo da perdere, viviamo una crisi globale” legata a cambiamenti climatici provocati anche dall’uomo che rischia di sfociare ...

EMERGENZA CLIMA : 5 motivi scientifici per ascoltare Greta Thunberg - : 1, Ci riporta sulla strada poco ascoltata della scienza Dopo anni di dibattiti, negazioni e scetticismi sul cambiamento climatico, Greta ha fatto da amplificatore straordinario di dati e allarmi ...