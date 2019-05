Elton John ha spiegato perché fare il cantante gli ha salvato la vita

Il red carpet rock di Elton John - : Elton John arriva al Festival di Cannes per la prima mondiale di rocketman, il musical che parla di lui, prodotto da lui stesso. Folla in delirio per il passaggio sul red carpet, dove Elton John ha sfilato con occhiali glitterati a forma di cuore, con lenti rosse, e giacca nera, con la scritta rocketman. (Video da Lapresse) Redazione ?

Il "celeste" Elton John sbarca a Cannes per il suo "Rocketman" : Elton John sulla Croisette per il film che racconta la sua vita. L’artista inglese, occhiali glitterati celesti per l’occasione, è arrivato al Festival di Cannes per accompagnare stasera la première mondiale di Rocketman, il musical su di lui e che lui stesso ha prodotto.Diretto da Derex Fletcher, il film vede nei panni (e nella voce, pare strepitosa) di Elton John il giovane attore inglese Taron Egerton. I due si sono ...

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

"(I'm Gonna) Love Me Again"

Elton John : "Un altro figlio? Mi piacerebbe ma sono troppo vecchio" : Soddisfatto per le recensioni e gli incassi di 'Rocketman', il film biopic che celebra la sua straordinaria carriera, sir Elton John in una intervista al ' Sun ' ha detto di essere felice per quanto è ...

Sarà pubblicata il 24 maggio

Taron Egerton interpreta Rocket Man di Elton John nella nuova clip tratta dal biopic (video) : La produzione del biopic sulla rockstar britannica ha lanciato un video in cui vediamo l'attore Taron Ergeton interpretare Rocket Man di Elton John. Il film, che prende il nome dalla hit del cantautore di Pinner, uscirà nelle sale italiane il 29 maggio. Il 24 maggio, invece, verrà pubblicata la colonna sonora. Per l'occasione il regista Dexter Fletcher ha voluto che le canzoni di Elton John fossero interpretate direttamente dal protagonista, al ...

Rocketman - vita Elton John è un musical : ANSA, - ROMA, 30 APR - Il successo da record di Bohemian Rhapsody ha fatto nascere, o rinverdire, un nuovo filone? Sembra proprio di sì e c'è grande attesa per il film fuori concorso in anteprima ...

Dopo "Bohemian Rhapsody" - arriva "Rocketman" e la vita di Elton John diventa musical : Il successo da record di Bohemian Rhapsody - ad oggi 902 miliardi di dollari e quattro Oscar - ha fatto nascere (o rinverdire) un nuovo filone, il biopic delle star della musica con colonne sonore che tutti possono canticchiare in sala? Sembra proprio di si e c'è grande attesa per il film fuori concorso in anteprima mondiale al festival di Cannes, in sala il 29 maggio con Fox, di Rocketman su Elton John.L'operazione è del tutto ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Vi consiglio "Rocket Man" uno dei più bei pezzi di Elton John : '..And I thing is gonna be a long long time ....' e via che si va. Una melodia fra le più belle mai messe nero su bianco da un musicista. Un film sulla vita di Elton John che già si preannuncia uno ...

Il biopic di Elton John presto in Italia - Rocketman arriva nei cinema dopo la prima a Cannes : la data ufficiale : Il biopic di Elton John arriva in Italia. Queste le ultime notizie che giungono in merito al film dedicato alla star di Your Song, che sarà in tutte le nostre sale cominciare dal 29 maggio, quindi proprio in corrispondenza delle date che terrà all'Arena di Verona per il tour conclusivo della sua carriera che sta portando in tutto il mondo. Nella pellicola, Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Richard Madden e Jamie Bell, mentre la regia è di ...