Elton John e Taron Egerton hanno cantato “Rocketman” dopo la premiere del film a Cannes

Elton John - il suo look spaziale - per noi - ha già vinto Cannes : Uno dei film più attesi di questa primavera è senza dubbio Rocketman, pellicola che racconta la vita di Elton John dalla sua infanzia di bambino prodigio al successo mondiale. Interpretato sul grande schermo da Taron Egerton, l'iconico cantautore ha celebrato l'arrivo del film al Festival di Cannes, dov'è apparso ieri pomeriggio, al fianco dell'attore, sul red carpet del photocall ufficiale. E, ovviamente, con ...

“Rocketman” - un monumento al genio pop di Elton John : Per Elton John, che lo ha “benedetto” sul tappeto rosso qui a Cannes, è “as good as ‘Grease’ ”, bello come “Grease”. Ma il vero modello è il musical-biopic di Bob Fosse, “All that Jazz”.“Rocketman”, monumento ciclopico al genio pop di Reginald Kenneth Dwight , in arte Elton John, è una sbornia di musica, ballo, duetti e quartetti struggenti o incendiari ...

Festival di Cannes 2019 - Rocketman non è Bohemian Rhapsody. Ma il biopic su Elton John funziona : Una celebrazione ma non un’apologia di Elton John. “Perché per quanto straordinario possa essere, Elton resta un essere umano, e quindi imperfetto. E tutte le sue imperfezioni, come i suoi pregi, fanno parte del film”. Così Taron Egerton, visibilmente commosso, descrive il personaggio/persona Elton John che ha avuto “il piacere, l’onore e la responsabilità di interpretare” nel biopic Rocketman, fuori concorso a Cannes e nelle sale italiane dal ...

Ken Loach e Elton John : le due facce dell’Inghilterra ?sospesa tra due mondi - : Stefano Giani L’Inghilterra di chi non ce la fa, vista dalla macchina da presa di Ken Loach, finisce sotto i riflettori del Festival in una serata che vede Elton John sul tappeto rosso insieme a Taron Egerton che lo interpreta in Rocketman Stefano Gianinostro inviato a Cannes Io Daniel Blake parte seconda. L’Inghilterra di chi non ce la fa, vista dalla macchina da presa di Ken Loach, finisce sotto i riflettori del Festival in una ...

Elton John ha spiegato perché fare il cantante gli ha salvato la vita : "Avevo due scelte: vivere o morire" The post Elton John ha spiegato perché fare il cantante gli ha salvato la vita appeared first on News Mtv Italia.

(I’m Gonna) Love Me Again è il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman (audio e testo) : Il nuovo singolo di Elton John con Taron Egerton per Rocketman è (I'm Gonna) Love Me Again. Il duetto sarà inserito nella pellicola che uscirà il prossimo 24 maggio. Il brano è stato scritto da Elton John e Bernie Taupin appositamente per l'occasione. Il brano sarà inoltre portato in duetto con Taron Egerton, che sarà anche protagonista della pellicola al cinema dal 29 maggio. Il singolo è co-prodotto da Giles Martin e Greg Kurstin ed è ...

Elton John : "Un altro figlio? Mi piacerebbe ma sono troppo vecchio" : Soddisfatto per le recensioni e gli incassi di 'Rocketman', il film biopic che celebra la sua straordinaria carriera, sir Elton John in una intervista al ' Sun ' ha detto di essere felice per quanto è ...

