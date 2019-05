Elisa Isoardi | «Guadagno 260 mila euro lordi l’anno»

davidemaggio

(Di venerdì 17 maggio 2019)Quanto guadagni? “260“.parla del proprio stipendio proprio nel momento in cui il suo ex fidanzato, Matteo Salvini, ha dichiarato guerra ai conduttori Rai dai super compensi. Fazio in primis. Con la cifra dichiarata, la presentatrice de La Prova del Cuoco non rientra ovviamente in questa categoria, ma il solo fatto che l’argomento non sia per lei un tabù è significativo. In una lunga intervista a Il Venerdì di Repubblica, laha parlato del proprio compenso – 260per un’intera stagione del suo programma culinario in onda su Rai1 – proprio commentando le parole di Matteo Salvini, che aveva espresso la volontà di mettere un tetto ai compensi del servizio pubblico ed aveva aggiunto: “Ci sono conduttrici da due milioni dil’anno, e non faccio il nome della Clerici perché ...

