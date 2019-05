Elezioni | tutto in una domenica | il 26 Maggio italiani alle urne

Europa nonostante tutto : 10 libri per capire le sfide politiche ed economiche delle Elezioni : Alla vigilia del voto per rinnovare il Parlamento europeo, cresce la consapevolezza di trovarsi di fronte a un appuntamento tutt’altro che usuale nell’evoluzione degli assetti politici ed economici dell’Europa.Le istituzioni e le regole Ue, dopo settant’anni dai primi accordi, sono sottoposte a un assalto rancoroso che nega quanto di positivo sia stato fatto e amplifica i dati di crisi, mentre soffia un vento preoccupante ...

Tutto quello che c’è da sapere sulle Elezioni europee - in meno di mezz’ora : Guida sintetica e definitiva per diventare cintura nera di elezioni europee, nella nuova puntata del podcast di Konrad

Tutto quel che devi sapere sulle Elezioni europee : Tra il 23 e il 26 maggio prossimi si terranno nei 28 paesi dell’Unione (sì, il Regno Unito voterà, anche se è previsto che lasci l’Ue la notte di Halloween di quest’anno) le elezioni per eleggere il Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024; in Italia le elezioni il 26 maggio, dalle 7 alle 23, e in alcuni casi lo stesso giorno si voterà anche per le amministrative. Si eleggono 751 parlamentari, distribuiti in proporzione alla ...

Elezioni europee 2019 - la guida al voto : tutto quello che c'è da sapere : Le ultime notizie sulle Elezioni europee 2019, le più importanti per l'Unione europea dalla sua fondazione e le prime dopo...

Sondaggi Elezioni europee - gli italiani indecisi (17%) sono soprattutto europeisti : Secondo l'ultima rilevazione effettuata dall'Istituto Noto Sondaggi, ci sarebbero ancora 9 milioni di cittadini che si recheranno alle urne, ma che non sanno come votare. Il 27% propenderebbe per il voto alla Lega, il 23% al Pd. Il M%S è al terzo posto, e risulta attrattivo solo per il 19% dei potenziali votanti.

Tutto ciò che c’è da sapere sui risultati delle Elezioni in Spagna : Tutto ciò che c’è da sapere sui risultati delle elezioni in Spagna Le elezioni generali spagnole celebrate il 28 aprile aprono definitivamente la strada alle europee e anticipano le tendenze di ciò che potrebbe succedere a fine maggio. Questo, per lo meno, nel contesto iberico. Il Partito Socialista guidato da Pedro Sánchez – attuale primo ministro e inquilino della Moncloa – ha migliorato notevolmente il risultato di 3 anni fa. ...

Elezioni Ucraina - il comico Zelenskij presidente con oltre il 70 'Tutto è possibile' : Volto nuovo della politica, ha condotto una campagna elettorale atipica: non ha tenuto comizi, ma spettacoli insieme allo studio teatrale 'Kvartal 95' o dirette video sui social. E, dopo i ripetuti ...

Indonesia : al via Elezioni generali - seggi aperti in tutto il paese : ... i due candidati intendono promuovere lo sviluppo industriale, aumentare il rapporto tra entrate fiscali e prodotto interno lordo, sostenere l'economia digitale e la finanza islamica. Il primo ...

