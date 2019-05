Elezioni in Australia | la lotta al cambiamento climatico potrebbe decidere il voto

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Laalrivestire una importanza particolare nellene in programma domani, al punto da determinare il risultato finale. Con l’estate torrida da poco conclusa del 2019 e il record di eventi meteo estremi, molti elettori che fra poche ore si preparano a scegliere il prossimo primo ministro e a rinnovare parlamento vogliono un. Secondo un recente sondaggio, glini non sono mai stati tanto preoccupati dal, al punto che lo collocano al di sopra del “terrorismo” e del programma nucleare della Corea del Nord, tanto più che le emissioni di CO2 sono aumentate in, raggiungendo un livello record nel 2018. La coalizione nazional-liberale del primo ministro uscente Scott Morrison punta ad un terzo mandato, confidando in una economia florida, ma gli ultimi rilevamenti la danno ...

SBidimedia : IL GIRAMONDO – Elezioni in Australia – Il cambiamento climatico al centro del dibattito politico. Laburisti verso l… - Affaritaliani : Australia, sfida tra Morrison e Shorten Favorita l'opposizione labourista -