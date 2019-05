Editori impuri | i giornali perdono soldi ma favoriscono altri affari I nomi e i numeri

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) C’è il re dei palazzinari, Francesco Gaetano Caltagirone; c’è chi fabbrica da una vita automobili come l’ex gruppo Fiat della famiglia Agnelli (oggi con il cuore in America e la testa in Olanda sotto l’egida di Fiat Chrysler Automobiles). E c’è anche chi facon le cliniche private e le residenze per anziani, come la famiglia Angelucci e i De Benedetti. E ancora un immobiliarista come Valter Mainetti con il Foglio e la dinastia dei Riffeser Monti, un passato nel petrolio e un presente nel settore alberghiero e la catena diche vanno dal Giorno al Quotidiano Nazionale.diversi ma semprecon un’appendice non di poco conto: tutti loro possiedono. Una passione che non ha mai reso molto sul piano dei ritorni ecoci e che nell’ultimo decennio è stata per lo più fonte di perdite gigantesche, ma che evidentemente vale molto di più di quel che appare nei ...

