Economy run - Il GAI riaccende la sfida tra auto green

(Di venerdì 17 maggio 2019) Si parte dal Politecnico di Milano e lì si ritorna: vince chi consuma meno. Il GAI (Gruppo Acquisto Ibrido ) associazione culturale con lo scopo di promuovere ed incentivare una mobilità più sostenibile - rilancia ladella suarun, da questanno non più riservata ai modelli ibridi: per la prima volta gareggeranno, in una categoria riservata, anche le elettriche. Levento, patrocinato dal Comune di Milano e da Legambiente, si terrà domenica 26 maggio.Una gara amatoriale, ma per eco-piloti pro. La competizione è aperta a tutti i possessori di unibrida o alimentata a batteria. E per primeggiare bisogna conoscere bene le tecniche di guida di questo genere di veicoli: chi si è aggiudicato ledizione scorsa, per capirci, è riuscito a completare il percorso con una media di 2,2 l/100 km, equivalente a una percorrenza di 45,4 km/l. Per gli iscritti lappuntamento è presso il ...

