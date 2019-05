“Ecco come il Cav riorganizzerà Forza Italia” Parla Carfagna

Renzi attacca : “Ecco come Salvini ha usato i 49 milioni di euro” : Matteo Renzi torna di nuovo alla carica. In una intervista rilasciata a Repubblica, torna a picchiare duro Matteo Salvini, parlando anche del modo in cui, a suo avviso, sarebbero stati usati i “famosi” 49 milioni di euro. “Da decenni chi sta al Viminale tranquillizza gli italiani, oggi il ministro dell’interno spende soldi della Lega su Facebook per pubblicizzare su target di minorenni video che sono finalizzati a inquietare ...

Formula 1 – Coachella - Met Gala e vittorie - Hamilton svela : “Ecco come concilio carriera e divertimento” : Lewis Hamilton riesce perfettamente a dividersi fra vita mondana e vittorie in pista: come ci riesce lo spiega lo stesso pilota Mercedes Lewis Hamilton è il più classico degli sportivi che puoi vedere domenica correre in pista e poco dopo ad un evento mondano fino a notte fonda. Ciò che lo differenzia da molti altri colleghi, anche di sport diversi, sono i risultati: la vita mondana di Lewis non influenza minimamente i suoi risultati in ...

Maria De Filippi : “Ecco come funziona davvero Uomini e Donne” : “Caro Dago, volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a ‘Uomini e Donne‘ non è mai esistito un copione, che chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e che se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano”. A dirlo ...

MotoGp – Terribile caduta per Iannone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “Ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

“Ecco come morirà il Movimento 5 stelle” : Le elezioni spagnole, con l’avanzata socialista, hanno invitato i commentatori italiani a fare alcune considerazioni anche sul contesto politico del nostro Paese. Tra questi si è segnalato Massimo Cacciari, ex Sindaco di Venezia in quota PD, che ha letto nel risultato spagnolo il futuro del primo partito italiano, il Movimento 5 stelle: “Per strane alchimie parlamentari i socialisti si sono ritrovati al governo negli ultimi mesi ed ...

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “Ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...

Clima - a Roma più di 25mila persone : “Ecco come Greta ci ha cambiato la vita” [GALLERY] : Più di 25mila persone in piazza con Greta: Roma risponde così all’appello contro il cambiamento Climatico. “Vogliamo ringraziare innanzitutto Greta che con la sua presenza a Roma ha ribadito le idee che ci hanno spinto in questi mesi a mobilitarci tutti i venerdì, compreso oggi nella piazza del Popolo gremita con più di 25.000 persone”. Lo affermano in una nota i ragazzi Fridays For Future Roma. Inoltre, “dobbiamo ...

MotoGp – Rins su di giri dopo la vittoria ad Austin : “Ecco come ho battuto Valentino” : La soddisfazione e la gioia di Alex Rins dopo la vittoria di questa sera al Gp di Austin: le parole dello spagnolo della Suzuki Gara spettacolare oggi al Gp di Austin: Marc Marquez ha regalato un clamoroso colpo di scena con la caduta a 12 giri dal termine della gara texana, dove dominava ormai da 6 anni consecutivi. dopo un’appassionante bagarre tra Rins e Valentino Rossi, è stato lo spagnolo della Yamaha ad avere la meglio e a ...

Montella racconta la sua Fiorentina : “Ecco come giocherà la mia squadra” : Vincenzo Montella ha parlato del centrocampo della Fiorentina che sarà a 3, probabile dunque un 4-3-3 molto duttile “Questa squadra deve giocare con tre centrocampisti, poi vedremo tra vertici alti e bassi. Sicuramente anche la difesa sarà a tre, per le caratteristiche che ha questa squadra. Qualcosa devo cambiare, non mi aspetto di stravolgere le caratteristiche dei giocatori, ma qualcosa va cambiato“. E’ la ricetta per ...

Grande Fratello – Valentina Vignali svela i particolari del tradimento di Laudoni : “Ecco come mi sono vendicata” : Valentina Vignali svela al Grande Fratello 16 le complicate dinamiche della sua ex storia d’amore con Stefano Laudoni: le parole della giocatrice di basket Valentina Vignali e la sua storia con Stefano Laudoni tornano al centro del gossip grazie alle nuove confessioni della sexy giocatrice di basket al Grande Fratello 16. L’influecer, confessando come siano andate davvero le cose tra lei ed il suo ex ragazzo, ha rivelato la ...

MotoGp – Vinales tra rassicurazioni e voglia di riscatto - lo spagnolo carico per Austin : “Ecco come sto dopo l’incidente in Argentina” : Maverick Vinales rassicura i suoi fan dopo il brutto incidente all’ultimo giro del Gp d’Argentina: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Austin Il terzo round della stagione 2019 di MotoGp è alle porte: i piloti sono già in viaggio o sono già atterrati in terra americana, per il Gp di Austin, in Texas. Sarà un weekend ricco di emozioni, grazie anche ai tanti eventi organizzati per commemorare Nicky ...

Dal “no” a Pechino Express ai social - Matilde Brandi sincera : “Ecco come reagisco ai maniaci su Instagram” [GALLERY] : Matilde Brandi si racconta a Rai Radio 2: dalla carriera da showgirl all’impegno sui social Matilde Brandi è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La showgirl ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera: “Mi ero da poco diplomata come ballerina classica e mi ...

La sorpresa di Roberto Baggio e non solo - Cesare Cremonini a 360 gradi : “Ecco come è nata 50 Special” : Dai giovani rapper alla nascita di 50 Special: Cesare Cremonini si racconta a Rai Radio 2 Cesare Cremonini è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Foto LaPresse/Massimo Paolone Il cantautore bolognese ha parlato del suo rapporto con la notte: “Ho sempre approfittato delle ore ...

Pistocchi torna a parlare di Allegri : “Ecco come la penso!” : Pistocchi – Il famoso giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi non è nuovo ad uscite infelici contro la Juventus e Massimiliano Allegri. Spesso ridimensiona tutto ciò che scritto sui giornali a favore dei bianconeri o tende a sminuire le grandi prestazioni della Juve di Allegri. Famoso anche per le frecciatine lanciate via social su fenomeni come […] More