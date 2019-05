eurogamer

(Di venerdì 17 maggio 2019) Techland con2 sta adottando un approccio significativamente diverso rispetto a quanto fatto con il primo capitolo della serie, riporta Gamingbolt.possiamo vedere, pur trattandosi di un openworld (presumibilmente anche più vaso del predecessore), il gioco metterà particolare enfasi sulle scelte narrative che effettuerà il giocatore, e sul modo in cui cambieranno gli eventi della storiaanche sugli elementi del mondo di gioco stesso.Il gioco è dunque strutturatoda variare in maniera sensibile in base asi comporta il giocatore, offrendo una vastità di quest secondarie diverse a seconda delle scelte compiute.Leggi altro...

Eurogamer_it : Dying Light 2 ha così tanti contenuti che è come giocare più giochi contemporaneamente #DyingLight2 - PS3zone_IT : Addirittura? - cyberanimax : -