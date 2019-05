Dopo Visco anche Guzzetti lancia l' allarme | I dati sono reali | lo spread oltre 250

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Unogiài 250 punti è per noi insostenibile”. Così Giuseppe, presidente dell’Acri, dal palco del convegno organizzato dall’associazione per i 20 anni dalla legge Ciampi. “Facile dire slogan come ‘l’Europa ci strangola e ci affamà , o dire che uno lo‘se lo mangia a colazione’” ma “iche, e non vengono diffusi per dare contro al governo, parlano di difficoltà delle famiglie, di tassi dei prestiti più alti”.I mutui, le difficoltà delle imprese, gli investitori stranieri che scappano “che quotidianamente vengono forniti non per fare un attacco al governo. Bisogna avere il senso della responsabilità ed evitare che le situazioni si complichino”. Lo ha detto il presidente uscente di Acri ...

