wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Lo avrete letto ovunque, un paio di giorni fa la camera ha respinto l’emendamento relativo alla cosiddetta Tampon Tax, cioè quella proposta depositata per la prima volta nel 2016 dagli onorevoli Beatrice Brignone, Giuseppe Civati, Andrea Maestri e Luca Pastorino, che chiedeva la riduzione dell’aliquota dell’imposta relativa ai prodotti di prima necessità destinati alle, in particolare: assorbenti igienici, tamponi, coppe mestruali. Non una richiesta strana eh, ma sacrosanta, dato che ogni donna che non sia fanatica del free bleeding è costretta a comprare ogni mese gli assorbenti, non si capisce perché questi debbano essere considerati beni di lusso, e quindi avere una tassazione al 22%. E infatti praticamente in tutta Europa negli ultimi anni la tampon tax è stata notevolmente diminuita. In Italia no. Dopo 3 anni di tira e molla è arrivato con 253 voti contrari un bel continuate ...

MilanoCitExpo : Donne, sappiatelo: l’ecosostenibilità dipende da come gestite le mestruazioni #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Donne, sappiatelo: l’ecosostenibilità dipende da come gestite le mestruazioni - francesco19610 : RT @gelso02: ANCORA??? Ma non si stancano mai? Ebbene sappiatelo oggi 15/5/2019 ho fatto abortire 20 donne. Ed ogni giorno i numeri sono q… -