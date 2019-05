Domenica 19 maggio 2019 | ospiti Domenica In | Domenica Live | Che tempo che fa

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 18 e Domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: La decisione di Steffy è se stessa e la propria bambina. La figlia, la sua famiglia e la carriera saranno più che sufficienti a renderla felice e a renderla un esempio per Kelly. Liam non riesce ancora ad accettare che Steffy abbia deciso di sposare Bill dopo quanto fatto dal genitore, che non vuole attorno a Kelly ritenendo la sua presenza tossica. Wyatt offre al fratello ...

Elezioni - tutto in una Domenica : il 26 Maggio italiani alle urne : Elezioni Europee, Regionali Piemonte ed Elezioni Comunali: per molti italiani domenica 26 Maggio 2019 sarà un election day...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 18 e Domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1954 de Il SEGRETO di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Fernando fa vedere a Maria la foto di Emilia e Alfonso, che testimonia il buono stato di salute dei genitori della ragazza… Elsa trova una chiave ma, proprio quando capisce quale scrigno essa apra, è in procinto di essere scoperta… Un falsario cerca di piazzare a Puente Viejo delle banconote false… Matias ha paura che il suo piano non vada in ...

Ladispoli. La Giornata della Salute Domenica 19 maggio : Appuntamento da non mancare domenica 19 maggio, dalle 8,00 alle 14,00, con la “Giornata della Salute a Ladispoli. “Grazie alla disponibilità

Domenica 19 maggio si festeggiano le Oasi del WWF - un rifugio sicuro per la bioversità italiana : La Giornata delle Oasi 2019 sarà una festa, con aperture gratuite per tutti e tantissime iniziative, dal Trentino alla Sicilia. Ma è anche il momento per ricordare il ruolo insostituibile delle Oasi (35.000 ettari di natura protetta dal WWF grazie al sostegno di soci e sostenitori) per la conservazione della natura e l’educazione ambientale. Proprio in questi giorni nel nido appositamente predisposto dal WWF nell’Oasi di Orbetello, una coppia ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 18 e Domenica 19 maggio 2019 : anticipazioni puntata 720 di Una VITA di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019: Arturo dichiara il suo amore a Silvia e le chiede di scappare insieme da Acacias, ma lei intende proseguire la missione sposando Zavala… Samuel vuole piegare la volontà di Blanca… Ursula consegna la falsa lettera a Samuel, il quale pensa che i due amanti vogliano incontrarsi. Il giovane Alday si prepara così ad affrontare il fratello Diego, progettandone la ...

Canale 5 ospita Castellaneta a Melaverde Domenica 19 maggio : Castellaneta. domenica 19 maggio 2019 telecamere puntate su Castellaneta; infatti su Canale 5, con inizio alle ore 11,55, va in

Domenica In - ospiti 19 maggio : Mara Venier invita Alessia Marcuzzi : ospiti Domenica In, penultima puntata: Alessia Marcuzzi nel salotto di Mara Venier Settimana ‘movimentata’ quella che sta per concludersi, per quanto riguarda gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, è il caso di dirlo. In rete negli ultimi giorni si è molto parlato, infatti, dell’ospitata saltata di Maria De Filippi che, a quanto pare, non potrà ricambiare il favore fattole dall’amica e collega sabato sera, andando ...

Turismo : Veneto - Domenica 19 maggio decine di dimore storiche aperte gratuitamente : Padova, 15 mag. (AdnKronos) - Sono oltre 400 le dimore private, ville, castelli, parchi, che apriranno ai visitatori gratuitamente domenica prossima, il 19 maggio. Anche in Veneto la sezione Adsi ha organizzato decine di aperture. Due le novità venete di questa edizione 2019 della giornata Adsi: la

WWF : il 19 Maggio una Domenica in natura - tra cavalieri d’Italia - rapaci e volpi : Domenica 19 Maggio torna la Giornata delle Oasi WWF, una Domenica di eventi ed iniziative speciali, una vera e propria festa della natura rivolta al grande pubblico. Le Oasi del WWF (la prima fu Burano, nata nel 1967) hanno introdotto milioni di adulti e bambini alla conoscenza della natura, sono state un insostituibile argine a degrado, cemento e caccia, hanno favorito e stimolato la ricerca scientifica. Ma, soprattutto, il successo delle 100 ...

Ascolti Tv 12 maggio 2019 : Domenica In una conferma - bene Mediaset : Domenica In una conferma per la Rai, Mediaset si difende bene Domenica 12 maggio – Ascolti Tv Un altro ottimo risultato per Domenica In: Mara Venier è riuscita a portare a casa di ben 2.200.000 telespettatori le storie del suo programma. Ha raggiunto il 16.8% di share. Gli Ascolti Tv di Domenica 12 maggio 2019 […] L'articolo Ascolti Tv 12 maggio 2019: Domenica In una conferma, bene Mediaset proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 12 maggio 2019. Fazio 15%-13.2% - Le Iene 12.3% - New Amsterdam 9.9% - Giletti 6.7% : Roberto Saviano a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.595.000 spettatori pari al 15% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.208.000 (13.2%). Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.061.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.595.000 spettatori (6.4%) mentre FBI è la scelta di 1.517.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.992.000 ...

Ascolti Domenica 12 maggio - Che Tempo che Fa (15%) tra New Amsterdam (9.9%) e Le Iene (12.3%) : Ascolti Domenica 12 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Che Tempo che Fa – 3.59 milioni e 15% Il Tavolo – 2.21 milioni e 13.2% Canale 5 – New Amsterdam 1a Tv – 2.06 milioni e 9.9% Italia 1 – Le Iene – 1.99 milioni e 12.3% Rai 2 – NCIS 1a Tv – milioni e % FBI 1a Tv – milioni e % Rai 3 – Un giorno in pretura – 945 mila e 4.4% Rete 4 – ...