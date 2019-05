Dl Famiglia | Di Maio | “Su questo si gioca tenuta del governo | da Lega ostruzionismo”

Famiglia - Fontana : Di Maio è "leghista" : 21.32 "Immensa soddisfazione e gioia per la conversione di Di Maio sulla Famiglia. Ha capito la nostra lezione:se il Paese vuole crescere deve puntare sul rilancio della natalità. Di Maio è diventato un leghista, un mio discepolo". Così il ministro leghista per la Famiglia, Fontana. "Battute e folclore", dice DiMaio."Non replico. Parlo solo di cose serie: Un miliardo in più alle famiglie con figli. Il decreto sarà approvato nelle prossime ...

Famiglia : Di Maio : il miliardo c'è - non è uno spot e ci sarà decreto : Di Maio: Buongiorno e buona festa della mamma a tutte le mamme d'Italia! Alle mamme che amano i propri figli e che resistono davanti a difficoltà

Raggi va a trovare la Famiglia rom. L'ira di Di Maio : "Prima gli italiani" : Sa che il tempismo in politica è tutto e di certo - ragiona con i suoi consiglieri - non era il momento migliore per agitare un vespaio. La sindaca contestata 'Avrebbe dovuto capirlo da sé, non ...

Di Maio contro Salvini e Lega : da legittima difesa a Famiglia - da autonomie alle giunte regionali. Gli attacchi dal palco : Dal “proliferare di armi” alla richiesta di autonomia che “penalizzerebbe alcune regioni”, dal concetto “sbagliato e a cui ci opponiamo” di famiglia e del ruolo della donna alle giunte regionali sarde e lucane non ancora al lavoro fino alle alleanze in Europa. Dal palco di Perugia, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha attaccato le politiche di Matteo Salvini e della Lega. L'articolo Di Maio ...

Aumento Iva? Costerà 538 euro a Famiglia Su quali beni e servizi peserà : scheda L’alt di Di Maio e Salvini : non avverrà mai : L’imposta sul valore aggiunto ha fatto la sua comparsa nel 1973. Da allora è aumentata 9 volte. L’allarme della Cgia: «Se non verrà disinnescato l’Aumento, dal 2020 l’Italia sarà il Paese con l’aliquota Iva ordinaria più elevata dell’area dell’euro»

Flat tax - Salvini 'Al 15 fino a 50mila euro'. Conte 'Non è l unico a spingere'. Di Maio 'Sì ma con coefficiente Famiglia' : La 'partita' del Def si giocherà in un vertice in programma a Palazzo Chigi alle 14.30, a due ore dalla convocazione del Consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al Documento di economia e ...

Di Maio : chi ha sbagliato pagherà - restituita dignità a Famiglia Cucchi : Roma – “La deposizione davanti alla Corte d’Assise del carabiniere Francesco Tedesco sulla morte di Stefano Cucchi e’ sconvolgente e restituisce dignita’ a una famiglia che chiede giustizia da anni”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, vicepremier e ministro. “Rispetto- aggiunge- e’ una parola che dobbiamo tenere bene a mente: rispetto per i Cucchi, per la loro sofferenza, per la loro legittima ...

La lettera. Di Maio : per Famiglia e natalità assegni e fisco progressivo : In fondo siamo al mondo per questo, è il senso stesso della vita. Non servono grida, urla o polemiche di alcun genere. Serve mettersi a lavoro. Vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e ...

Famiglia - Di Maio propone pacchetto di misure nel Def : 'Riduzione Irpef in base ai figli e sconti su pannolini e baby sitter' : La meta, secondo il vicepremier, sarebbe a portata di mano nel Def da promulgare entro il 10 aprile ma, considerando che il documento di economia e finanza è un testo di programmazione economica e ...

Congresso Verona - Di Maio rilancia : "Pacchetto Famiglia nel Def" : Di Maio ha comunque deciso di puntare molto sulla famiglia, tant'è che ha deciso di proporre un 'pacchetto famiglia' nel Def , nonostante il freno del ministro dell'Economia Giovanni Tria . Ci sarà l'...

Famiglia - Di Maio propone pacchetto di misure nel Def : “Riduzione Irpef in base ai figli e sconti su pannolini e baby sitter” : Luigi Di Maio interviene sul tema della Famiglia dopo le polemiche per il congresso di Verona e rispolvera parte del programma M5s per le politiche di un anno fa. “Nel Def, oltre al dl Crescita e allo Sblocca cantieri, in qualità di ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali proporrò l’inserimento di un capitolo dedicato proprio alla Famiglia, incluse alcune misure che possiamo portare a casa già nel 2019 e con la prossima ...

Famiglia : Def - Di Maio da Irpef ad agevolazioni asili nido : "Sono giorni che c'e' un gran parlare sulla Famiglia. Sento molte parole, molte chiacchiere, parecchie polemiche che considero...