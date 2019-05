Diabete | con eHealth 3 0 cambia il futuro di pazienti e medici nella cura della glicemia

Diabete : solo il 5% dei pazienti eleggibili è in cura con i farmaci che eliminano il glucosio attraverso le urine : Le gliflozine sono una nuova classe di molecole in grado di ridurre i livelli plasmatici di glucosio inibendo una proteina responsabile del 90% del riassorbimento del glucosio da parte dei reni, il co-trasportatore di sodio-glucosio 2 (SGLT2), favorendo la glicosuria, cioè l’eliminazione del glucosio con le urine, dimostratesi efficaci nel diminuire gli eventi e la mortalità cardiovascolari. Gli esperti AMD hanno verificato l’applicabilità di ...

Fibromialgia - l’insulino-resistenza ne è la causa? Un comune farmaco contro il Diabete riduce il dolore - nuove speranze di cura : La Fibromialgia e altre forme di dolore cronico possono essere causate dall’insulino-resistenza, secondo quanto suggerisce un nuovo studio, pubblicato su PLOS ONE, e secondo gli esperti, la condizione potrebbe essere curata utilizzando un comune farmaco contro il diabete. Un team di scienziati dell’University of Texas spera che la scoperta possa portare ad un cambiamento rivoluzionario nella cura del dolore cronico, risparmiando potenzialmente ...

Il Diabete in gravidanza : quali sono le conseguenze? : Ogni futura mamma desidera prendersi cura della salute del nascituro, e può farlo sottoponendosi a test di screening prenatale non invasivi, come il Bi test o il test del DNA fetale, oppure a esami di diagnosi prenatale invasivi, come l’amniocentesi o la villocentesi, che individuano la presenza di anomalie cromosomiche nel feto. È importante però che la futura mamma curi anche la propria salute e non sottovaluti il rischio di andare ...

Diabete Tipo 2 e obesità : tre quarti dei residenti del Lazio con Diabete : “diabete Tipo 2 e obesità nell’area di Roma Città Metropolitana” è di questo che si parlerà nella Sala Protomoteca a Palazzo del Campidoglio

Diabete : ecco l’erba aromatica in grado di prevenire e contrastare la glicemia alta : Il Diabete, la patologia numero uno dei golosi, si può prevenire attraverso una sana alimentazione e una buona dose di attività fisica. Negli ultimi decenni infatti si è verificato un boom di diagnosi di glicemia alta, la maggior parte delle quali di origine alimentare, complici un aumento del consumo di industriali e di zuccheri che sollecitano il pancreas, innalzando il livello di glicemia e inibendo la produzione di insulina. Un’erba ...

Coca-Cola e l’inchiesta shock : “pagati i ricercatori per smentire legami con obesità e Diabete” : Un’inchiesta pubblicata sul Journal of Public Health Policy ha rivelato che Coca-Cola avrebbe speso milioni di dollari per finanziare ricerche scientifiche universitarie, bloccando o condizionando quelle che sono giunte a conclusioni sfavorevoli alla compagnia. Nell’articolo si spiega come Coca-Cola usi i contratti e gli accordi per influenzare le ricerche sanitarie che finanzia. In base a quanto emerso la multinazionale ...

Terapie innovative per il Diabete - presentato a Roma lo studio CREDENCE : con i nuovi farmaci si riduce il rischio di insufficienza renale : All’indomani del Congresso Mondiale di Nefrologia di Melbourne, sono stati presentati a Roma oggi 7 maggio i dati dello studio di fase 3 CREDENCE (Canagliflozin and Renal Events in diabetes with Established Nephropathy Clinical Evaluation), unica tappa italiana dei rappresentanti di questo approfondimento internazionale in un incontro scientifico alla presenza della stampa, organizzato con il contributo non condizionato di Mundipharma. Allarme ...

Dieta Bernstein : perdi 2 kg a settimana e contrasti il Diabete : La Dieta Bernstein è un regime alimentare povero di carboidrati e ricco di grassi, perfetto per le persone che soffrono di diabete. Questa Dieta è stata sviluppata dall’endrocrinologo e diabetico di tipo 1 Richard K. Bernstein. A Bernstein fu diagnosticata la malattia all’età di 12 anni e gli fu assegnata una Dieta “standard” per i pazienti di questo tipo: ricca di carboidrati e povera di grassi. Purtroppo, non ebbe alcun ...

Dieta mediterranea - la piramide alimentare contro kg di troppo e Diabete : Per essere felici dentro e fuori bisogna seguire uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione, un buon sonno e il giusto movimento fisico. Raggiungere la “versione migliori di noi stesse” è un obiettivo che dovremmo porci tutti i giorni proprio perché stare bene fisicamente riflette anche sulla nostra psiche facendoci sentire subito più serene e sicure di noi. In Italia abbiamo la fortuna di disporre di una grande ...

Dieta Mediterranea - piramide della salute : contro Diabete e obesità : Dieta Mediterranea: Omceo presenta la conferenza mondiale e lancia la piramide della salute. Dieta Mediterranea è la più seguita per dimagrire

L’obesità si può sconfiggere : scongiurando anche Diabete - malattie cardiovascolari e tumori : Parte da Napoli la rivoluzione del movimento contro L’obesità, un progetto che nasce dall’Ordine dei Medici partenopeo e UISP Napoli, in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi e l’Università Partenope (Dipartimento di scienze motorie e del Benessere) e con il patrocinio del Comune di Napoli. Evocativo il titolo: «Obesità? No grazie, preferisco muovermi!». Domani (sabato 4 maggio) un primo appuntamento nell’auditorium ...

Diabete e glicemia alta : dai broccoli un valido aiuto per tenerli sotto controllo : Il Diabete è uno dei grandi ‘mali’ del nostro tempo. Chi ne soffre, o anche chi ne teme l’insorgenza per familiarità, deve avere un occhio di riguardo in più nei confronti dell’alimentazione e degli equilibri alimentari. Ci sono alcuni alimenti che possono essere considerati a tutti gli effetti dei toccasana, in quanto validi alleati contro l’innalzamento repentino della glicemia. Tra questi possiamo sicuramente ...

Pane - i conservanti nascosti aumentano il rischio Diabete : Più di 400 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete e alcune ricerche hanno suggerito che gli ingredienti utilizzati per la conservazione del cibo possono contribuire a diffondere ...

Gelso bianco : Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il Diabete : Sapevi che il Gelso bianco ha delle proprietà anti-tumorali che contrasta il diabete? Il Geloso bianco fa parte di quelle piante impiegate nella medicina tradizionale: il Gelso bianco. Conosciuto già anticamente… L'articolo Gelso bianco: Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il diabete proviene da Essere-Informati.it.