Di Maio | non voteremo l' aumento del debitoLega | vita dura se pensano che siamo corrotti

Giuseppe Conte - lo sfogo dopo le parole di Luigi Di Maio : "Così non reggiamo" : Nel pieno della tempesta dei mercati finanziari che ieri stava facendo schizzare lo spread, arrivato per qualche ora a 290 punti, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è riuscito a piazzare una toppa peggiore del buco quando ha definito sostanzialmente inevitabili gli aumenti dell'Iva, necessar

Elisa Isoardi : “Nella famosa foto a letto con Matteo lui non dormiva. In politica? Mi piace che Di Maio favorisca capolista donne alle Europee” : Attualità Elisa Isoardi risponde con uno scatto sexy all’uscita di Salvini con la nuova fidanzata: spunta anche un anello di F. Q. Elisa Isoardi si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Il Venerdì, in edicola con Repubblica e tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare qualche domanda su Matteo Salvini, con il quale la ...

Governo ultime notizie : Di Maio - Giorgetti e Conte non si parlano più : Governo ultime notizie: Di Maio, Giorgetti e Conte non si parlano più Il defollowing su Instagram era stato un indizio. Dopo aver rinunciato a seguire l’uno le stories dell’altro, i due alleati di Governo hanno abbandonato anche l’abitudine di telefonarsi, parlarsi e finanche di vedersi, coinvolgendo, in questo gioco del silenzio a ribasso, anche i vertici della presidenza del Consiglio: Giuseppe Conte e Giancarlo ...

Non c’è un piano B e l’opposizione non esiste : ci tocca ancora il teatrino Di Maio – Salvini : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono contemporaneamente maggioranza e opposizione, alleati e nemici, forze di governo e di protesta. Litigano davvero, fingono di farlo, fanno pace o abbozzano: una commedia che ci toccherà sopportare ancora a lungo, perché nessuno ha idea di cosa potrebbe accadere se l'alleanza saltasse. Perché qualunque cosa vi dicano, non credeteci: nessuno ha un piano B, ma proprio nessuno.Continua a leggere

Di Maio : "Non voteremo una legge di bilancio che faccia salire il debito" : "Dopo il 26 maggio - ha spiegato il vicepremier - inizierà il lavoro sulla legge di bilancio, serve responsabilità.

Governo - Di Maio : “A Salvini dico basta estremismi e casta. M5s non permetterà legge di bilancio che aumenti il debito” : Il Governo può andare avanti “ma basta con l’estremismo di destra e comportamenti da casta“. Il vicepremier Luigi Di Maio intervistato dal Corriere della Sera si rivolge direttamente alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, dopo l’escalation di tensioni e scontri all’interno dell’esecutivo gialloverde, cominciati con il caso Siri e proseguiti lungo la campagna elettorale verso le Europee. Liti interne che ...

DIETRO LE QUINTE/ Se M5s non arriva al 24% Di Maio lascia il posto a Di Battista : L'arma n. 1 di M5s sono l'onestà e le inchieste, l'Ue non gli interessa. Salvini sabato a Milano si gioca il patto con Farage

Luigi Di Maio “Salvini difende la casta - non lo riconosco più” : Luigi Di Maio “Salvini difende la casta, non lo riconosco più” Periodo di crisi per il tandem Salvini-Di Maio. A ridosso del voto per le europee che potrà dare indicazioni ben precise sul futuro della coalizione di governo, i due vice-premier continuano a battibeccare e ad alzare la tensione. Le ultime schermaglie tra Di Maio e Matteo Salvini Salvini ha assicurato che il M5S è più in sintonia con il PD che con la Lega e ...

Calenda : "Di Maio e Salvini? Non hanno mai gestito neanche un’edicola" : Carlo Calenda non è certamente una delle figure più amate della sinistra italiana, ma la nuova sintonia col leader del PD Nicola Zingaretti sembra aver dato nuova linfa alla carriera politica dell'ex ministro dello sviluppo economico, che col suo progetto Siamo Europei correrà alle elezioni europee proprio insieme al PD di Zingaretti.Intervistato oggi da Leggo, Calenda prova ad acchiappare consensi andando contro il governo gialloverde e ...

Torino : Di Maio - 'Appendino donna forte che fa fatti e non parla per slogan' : Ascoli Piceno, 15 mag. (AdnKronos) - Chiara Appendino ha dimostrato che il Movimento 5 stelle fa sul serio quando si tratta di sgombero di centri sociali, di ridare immobili ai cittadini italiani occupati da centri sociali che siano anarchici, di destra o di sinistra. Questo purtroppo per Chiara ha

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

Luigi Di Maio - altra legnata : Beppe Grillo non ci sarà per la chiusura della campagna elettorale : Luigi Di Maio chiuderà la campagna elettorale del M5S per le europee. Ma sul palco, che sarà allestito in piazza della Bocca della Verità a Roma venerdì 24 maggio, stavolta non salirà Beppe Grillo. Un'assenza, quella del fondatore del M5S, che non ha precedenti: in tutte le chiusure di campagna elet

Giancarlo Giorgetti : "Con queste liti diventa insostenibile. Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si parlano" : "Sono quattro mesi di campagna elettorale, lo stato di litigiosità è evidente a tutti. Se prosegue dopo il 26 maggio è insostenibile. Sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza e un altro metodo di lavoro". Giancarlo Giorgetti ospite di Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno,

Matteo Salvini si lega a Luigi Di Maio : "Basta insulti - ma non ci sono maggioranze alternative" : legato mani a piedi a Luigi Di Maio, più per necessità che per convinzione. Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, conferma di voler continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, perché "abbiamo troppo da fare e non esiste una maggioranza alternativa". E questo nonostante siano "t