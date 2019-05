Di Maio | Lega smetta di fare Ultradestra

Di Maio : Lega mandi via sindaco Legnano : 9.20 "La Lega come altri partiti dovrebbe mettere fuori dal partito il sindaco di Legnano, arrestato per corruzione. Punto. Poi possiamo andare avanti come governo, non è un tema nazionale ma locale". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, ospite di Agorà su Rai3, parlando della nuova tangentopoli e della "emergenza corruzione". "Da me chi sbaglia, lo metto fuori in 30 secondi",ha detto. Poi:"Il M5S non voterà mai un legge di Bilancio per ...

Inchieste - Di Maio avverte la Lega "Problema se salgono più in alto" : "Io indico un'emergenza sulla corruzione. Tutti i partiti sono attraversati da scandali, e tutti fanno muro, tenendosi indagati e arrestati per corruzione. Ma noi 5Stelle continuiamo a chiedere di espellerli, subito". Segui su affaritaliani.it

Tangenti Legnano - M5s 'Lega cacci sindaco Fratus arrestato'/ Di Maio 'Via i corrotti' : Legnano commissariata dopo che il sindaco Fratus è stato arrestato per corruzione e Tangenti: ira M5s vs Lega, l'attacco di Di Maio.

Radio Radicale - Giachetti : “Inizio sciopero sete. Mi appello a Salvini e a Di Maio - al quale mi lega un’amicizia personale” : “Da Radicale non posso che assumermi la responsabilità di procedere con l’atto più estremo della non violenza, e cioè con lo sciopero della sete. lo inizierò oggi, a partire da mezzanotte“. Lo annuncia in una conferenza stampa il deputato del Pd, Roberto Giachetti, a sei giorni dalla scadenza della convenzione tra Radio Radicale e il Ministero dello Sviluppo Economico. “Abbiamo tentato di tutto da mesi – continua ...

Arrestato il sindaco di Legnano. Di Maio continua la campagna elettorale sui guai della Lega : Questa mattina gli agenti della Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, hanno Arrestato il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus. Il primo cittadino della Lega è accusato di turbata libertà degli incan

"Scelta tra noi e Tangentopoli"Di Maio durissimo contro la Lega : "Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra. C’è un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, Segui su affaritaliani.it

Europee - Di Maio : “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” : “Da capo politico del M5s posso dire che sia Incoerente allearsi con Juncker, che rappresenta quelle forze che ci hanno sempre imposto l’austerity”. Così Luigi Di Maio al termine del tavolo tecnico per le famiglie presso il Ministero dello Sviluppo Economico. L'articolo Europee, Di Maio: “Tra M5S e Lega normale avere differenze. Incoerente allearsi con Juncker” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giustizia - Di Maio : “Riforma penale? Bonafede aspetta da tempo incontro con Lega. Magari se si facessero i vertici…” : In attesa del voto delle Europee, restano diversi fronti aperti all’interno del governo. E tra questi, dopo le affermazioni di Salvini sui ritardi della riforma del processo penale, è tornata pure la Giustizia. “La riforma sarà snodo fondamentale dopo il 26 maggio, aspetto di vedere il testo del ministro Alfonso Bonafede, dato che ha ampiamente annunciato via stampa che è pronto”, aveva spiegato Salvini. Per poi tornare a ...

Europee - Di Maio : “Singolare che Lega si vada ad alleare con Juncker - con quelli che hanno rappresentato l’austerity” : Non soltanto le tensioni interne al governo sui principali provvedimenti, dal decreto Sicurezza bis alle Autonomie, passando alla riforma della giustizia, tra Lega e M5s lo scontro è orientato al voto imminente delle Europee. Così è lo stesso vicepremier M5s Luigi Di Maio, a margine di un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo economico, ad attaccare: “Tra noi e la Lega ci sono delle differenze sostanziali. Un po’ singolare ...

Di Maio a Lega : stop minacce - collaborate : 11.20 "Ogni giorno sento dalla Lega minacce di far cadere il governo, per me deve andare avanti per cambiare il Paese. In queste ore ci sono fibrillazioni per lo spread e per le dichiarazioni fatte dal leader della Lega sul 3%. Io voglio andare avanti e chiedo alla Lega di essere collaborativi". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando da Ascoli Piceno.

Conti pubblici - Di Maio a Salvini : “Voglio aumento dei salari non dello spread. La Lega dia risposte” : “Ogni giorno leggo esponenti della Lega che dichiarano che cadrà il governo. Per me questo governo deve andare avanti, dobbiamo Continuare per cambiare. So che ci sono tante fibrillazioni per lo spread e le dichiarazioni del leader della Lega sul 3%: io voglio far aumentare il salario degli italiani non lo spread, e su questo aspetto risposte dalla Lega”. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio parlando con la stampa ad Ascoli ...

Matteo Salvini si lega a Luigi Di Maio : "Basta insulti - ma non ci sono maggioranze alternative" : legato mani a piedi a Luigi Di Maio, più per necessità che per convinzione. Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della Sera, conferma di voler continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, perché "abbiamo troppo da fare e non esiste una maggioranza alternativa". E questo nonostante siano "t

SCONTRO M5S-LEGA/ Ecco chi impedisce a Di Maio di fare un patto col Pd : Ha ragione Salvini nell'aver notato strizzate d'occhio tra Pd e M5s. Che resteranno senza esito, perché il Pd parla ancora come Renzi e Calenda

Lega e M5s litigano anche sul deficit/Pil Salvini : "Sforare il 3%? Si può e si deve"Di Maio : "Basta sparate - lo spread sale" : Il leader del Carroccio: "Flat Tax, autonomia, sicurezza: dicono sempre no". Il capo del M5s: "Non è vero, è lui che ha preso troppo sul personale il caso Siri". Marcucci (Pd): "D'accordo con Di Maio, niente alleanze con lui"