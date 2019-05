Di Maio ha detto che Salvini è arrogante come Renzi 

agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) "Io non posso commentare la supponenza e arroganza di questo tipo che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi". Così il vicepremier Luigi Di, oggi a Torino, commentando le parole disul premier Conte sul caso Sea Watch. "Una cosa è certa - ha aggiunto - questa prepotenza aumenta soprattutto sul tema dell'immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione". "Io non ci sto - ha concluso - a rappresentare questo grande stratagemma per distrarre dall'emergenza del Paese che non e' in questo momento l'immigrazione ma la corruzione". "I litigi di queste ore trae Disono una pagliacciata", replica intanto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti a Lecce, durante un incontro elettorale. "Dinon può permettersi di dire che è preoccupato cheè alleato con i neonazisti - insiste - e ...

