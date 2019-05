Detenuti curano ‘verde’ piazza di Siena | arrivano complimenti Frongia

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma –provenienti dal carcere di Rebibbia al lavoro adi. Grazie all’accordo stretto tra il Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, il Comune di Roma, Coni e Federazione italiana Sport equestri, entra nel vivo l’operazione di manutenzione del verde intorno all’ovale didi, dove la prossima settimana e’ in programma l’87esima edizione del Concorso ippico internazionale di Roma. Muniti di tagliaerba, i“continuano a fornire il loro prezioso contributo in citta’, al centro come nelle zone periferiche, grazie al progetto #MiRiscattoPerRoma”, spiega l’assessore capitolino allo Sport, Daniele, presente questa mattina nel cuore di Villa Borghese insieme al presidente della Fise, Marco De Paola. L’iniziativa e’ il frutto della “collaborazione tra piu’ ...