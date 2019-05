Daspo per 10 ultras del Verona | il provvedimento emesso dalla Questura di Livorno

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sono dieci iemessidinei confronti di altrettanti tifosi veronesi coinvolti negli scontri con le forze dell’ordine in occasione della partita di Serie B– Hellas. E’ stato possibile identificarli anche grazie alle immagini riprese durante le fasi di afflusso e deflusso allo stadio. Si tratta in tutto dieci persone, tra i 23 e i 45 anni, tutti residenti in provincia di, quattro dei quali avevano già scontato uno o piùper incidenti verificatisi in occasione di altri incontri. Per questi ultimi il divieto è stato ora disposto per la durata di cinque anni, durante i quali dovranno anche presentarsi alla polizia in occasione delle prossime partite, sia in casa che in trasferta, dell’Hellas. Per gli altri sei la durata delsarà da uno a due anni, a seconda della gravità delle rispettive ...

