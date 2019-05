Danni da smog in tutti gli organi del corpo

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Che l’inquinamento atmosferico faccia male è risaputo. Ora, grazie a un nuovo studio internazionale pubblicato sulla rivista Chest, sappiamo che può provocarepraticamente a ogni cellula del nostro, dagliinterni alla punta delle dita. La ricerca, riportata in esclusiva dal Guardian, mostra che l’inquinamento atmosferico può essere responsabile di tutta una serie di disturbi: dalle malattie cardiache a quelle polmonari, dal diabete alla demenza, dai tumori alla fragilità delle ossa. Non solo: la tossicità dell’aria influenza negativamente anche la fertilità, lo sviluppo fetale e quello infantile. Air pollution may be damaging 'every organ and cell in the body', finds global review https://t.co/LIQpTxQJRv— The Guardian (@guardian) 17 maggio 2019 Lo studio si focalizza sui...

