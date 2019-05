Copa America | i convocati del Brasile | Tite esclude Coutinho

Copa America 2019 su Dazn. Pistocchi : "Peccato che partite si vedano un po' sì - un po' no" : La Copa America approda su Dazn. Il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, infatti, ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia di tutte le partite della massima competizione sudAmericana, in partenza nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno. Incontro inaugurale tra il Brasile padrone di casa e la Bolivia allo Stadio Morumbi di San Paolo.Il torneo si concluderà ...

Argentina - Scaloni ufficializza la liste dei pre-convocati per la Copa America : tanta “Italia” - ma occhio ai tagli : Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha fatto le sue scelte per quanto concerne i calciatori che disputeranno la prossima Copa America Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 35 pre-convocati in vista della Copa America che si disputerà nel mese di giugno. Entro il 30 maggio Scaloni dovrà effettuare la scrematura decisiva che porterà tale lista al numero finale di 23 elementi, una scrematura che potrebbe ...

Copa Sudamericana - il cucchiaio più brutto della storia costa il contratto a Brendix Parra [VIDEO] : Clamoroso quanto successo nel primo turno eliminatorio di Copa Sudamericana tra Independiente FBC e La Equidad finito 0-0 dopo i 180 minuti tra andata e ritorno. Arrivati ai calci di rigore, Brendix Parra, giocatore dei padroni di casa, ha deciso di fare il cucchiaio, tirando come peggio non si potrebbe. A fine partita, il presidente del club, Eriberto Gamarra ha detto: “Il consiglio di amministrazione del club ha deciso di licenziarlo per ...

Inter - senti Scaloni : “Lautaro da valorizzare. Icardi Copa America - dipende” : Le questioni relative alle presenze ed a ciò che combinano in campo Mauro Icardi e Lautaro Martinez tengono banco non solo in casa Inter, ma anche nel continentale Americano. A parlarne è stato nella giornata odierna infatti pure il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni. Il ct della Nazionale albiceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’Intervista odierna […] L'articolo Inter, senti Scaloni: “Lautaro ...

Inter - Vecino : “Siamo cresciuti ma ci manca la continuità. I miei obiettivi? Champions e Copa America…” : Si ritorna a correre in casa Inter. Nel giorno della ripresa degli allenamenti, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha parlato dei prossimi impegni ai microfoni di Sky, cominciando dal big-match contro la Juventus ma anche del rendimento della squadra. Ecco le sue parole. “Bisogna essere concentrati perché sabato affrontiamo una grande squadra. Nelle prossime partite abbiamo la possibilità di chiudere la nostra corsa per la ...

Copa Sudamericana - problemi d'altitudine? L'Union de Santa Fe va ko nonostante il Viagra! : Non sarà la prima né l'ultima volta che l' altitudine condiziona gli incontri di calcio in Sudamerica, uno scoglio per le formazioni in trasferta da affrontare con tutti i mezzi possibili. Ne sa ...

Air Europa più Centro America : nuove destinazioni in codesharing con Copa Airlines : Air Europa rafforza la propria presenza in America Centrale inaugurando il 3 giugno 2019 una nuova rotta da Madrid a Panama City , mettendo allo stesso tempo a disposizione dei passeggeri la ...

Lisandro Lopez promuove Icardi : 'Deve giocare la Copa America' : ... quella tra Mauro Icardi e Lisandro Lopez , consolidata anche ai tempi dell'Inter del difensore argentino e documentata ampiamente sui social di entrambi: ' E' uno dei migliori numeri nove del mondo -...

Copa América - l’anno prossimo cambia formula : E’ notizia dell’altro giorno che la Conmebol ha deciso che la Copa América 2020 si giocherà congiuntamente e per la prima volta in assoluto in due paesi dell’America Latina; Argentina e Colombia.Calcio, Storie, Sudamerica, Copa América / Il torneo si giocherà secondo un formato regionale che prevede una “zona norte” e una “zona sur”.Nella prima zona ci saranno Colombia, Brasile, Venezuela, Ecuador, ...

Ufficiale - la Copa America 2020 si terrà in Argentina e Colombia : Copa America 2020 – La CONMEBOL ha annunciato che la Copa America 2020 verrà ospitata da due Stati del Sud America: Argentina e Colombia. Come riporta “La jugada financiera”, l’obiettivo è quello di avvicinare le gare delle nazionali ai propri tifosi. Nel 2019, la manifestazione sarà invece ospitata dal Brasile. Il torneo che prenderà vita […] L'articolo Ufficiale, la Copa America 2020 si terrà in Argentina e Colombia è ...

Copa America 2019 - il Brasile tornerà a vestire la maglia bianca a distanza di 69 anni dal celebre ‘Maracanazo’ : L’ultima volta che il Brasile ha indossato la maglia bianca è stata 69 anni fa, nella finale del Mondiale 1950 persa al Maracanà contro l’Uruguay Il Brasile tornerà a indossare una maglia bianca dopo ben 69 anni. La Cbf, la federazione calcistica verdeoro, ha infatti svelato le maglie con cui la Seleçao giocherà la Copa America 2019 in programma dal 14 giugno al 7 luglio proprio in Brasile. La divisa ‘total white’ è ...

