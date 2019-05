Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte pronto a 'dimettere #Siri', #Salvini vede rottura. Guerra in Cdm ma ora no crisi. Di Maio duro su… - Agenzia_Ansa : Governo: Conte decide la revoca di Siri. Lega: 'Ora basta liti e rinvii' - TelevideoRai101 : Conte: CdM lunedì? Stiamo valutando -

"Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è tenere i conti in ordine e nello stesso tempo miriamo anche alla crescita economica. Terremo il debito sotto controllo". Così il premiera margine della visita alla Cittadella della pace a Rondine, Arezzo. Poi, sui migranti: "il mio governo sul fronte delle migrazioni ha una politica molto articolata,non è solo un problema di porto o non porto" Lotta ai trafficanti ma "non abbiamo mai consentito che morisse nessuno".Infine:CdM? ",non è ancora fissato"(Di venerdì 17 maggio 2019)