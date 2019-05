Consigli Fantacalcio 37^ giornata Serie A 2018 2019 | L’ultima zampata di Piatek

lanotiziasportiva

(Di venerdì 17 maggio 2019) I nostriper la 37^diA: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita. Udinese-Spal: Tre punti per la salvezzaChi schierare: La Spal già da qualche settimana si è assicurata la permanenza inA, sicuramente gli uomini di Semplici non regaleranno la partita ma alla lunga le motivazioni faranno la differenza. Okaka inamovibile; Mandragora e Pussetto, pilastri dell’Udinese che verrà, devono sfruttare al meglio questi ultimi turni. Prescindendo dal risultato finale Petagna merita sempre una maglia da titolare. Chi non schierare: In questa stagione da D’alessandro soltanto un assist.Genoa-Cagliari: Il Marassi potrebbe non bastareChi schierare: I padroni di casa non vincono dal 17 marzo, a giudicare dalle ultime prestazioni l’ Empoli sembra in grado di fare sei punti nelle ultime due giornate, il Cagliari è squadra ...

