Condanna Mamaev-Kokorin | il caso si tinge di giallo | la testimone precipita dal terzo

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il processo ai calciatori russie Kokori,ti per aggressione ad un funzionario pubblico, sidi: laKatya Bobkovadal 3° piano di un hotel in circostanze poco chiare Nelle scorse settimana, i due calciatori russiavevano aggredito un funzionario pubblico in un bar di Mosca. Dopo essere stati sottoposti a processo, i due erano statiti rispettivamente a 17 e 18 mesi di carcere. La vicenda sembrava essersi conclusa, ma un fatto di cronaca ha riportato sotto i riflettori la vicenda. La make-up artist Katya Bobkova,al processo poiché presente al momento dell’aggressione, èta dalpiano di un hotel in Repubblica Ceca in circostanze poco chiare. La ragazza è in coma farmacologico. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, la polizia ha spiegato: “la ragazza è andata sul balcone per fumare una ...

