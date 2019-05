Con o senza Allegri per la Juventus vincere è l' unica cosa che conta

Giornata Contro l’omo-transfobia : liberi di essere e di amare senza paura : «La tredicesima Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia istituita dal Parlamento Europeo nel 2007, costituisce l’occasione per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea contro ogni forma di discriminazione inerente all’orientamento sessuale o alla identità di genere». Anche il presidente Mattarella interviene per ...

Juventus - Bernardeschi si sarebbe guadagnato la Conferma Con o senza Allegri : Queste sono ore davvero calde in casa Juventus. Infatti, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza bianconera sta mettendo giù i programmi per la prossima stagione. Il Presidente della Juve in particolare è alle prese con il nodo allenatore e da mercoledì sta incontrando con costanza Massimiliano Allegri. Il primo summit è avvenuto due giorni fa e ieri pomeriggio è andato in scena il secondo appuntamento in poche ore. Questo summit non ha ...

AIC - al via da luglio il ritiro per calciatori senza Contratto : E’ previsto il ritiro precampionato organizzato dall’Aic per i calciatori senza contratto che si svolgerà anche per questa edizione presso Centro Tecnico Federale L. Ridolfi di Firenze. L’inizio è previsto per il 18 luglio e terminerà mercoledì 7 agosto. Potranno partecipare al massimo 60 calciatori che conseguiranno l’abilitazione ad “Allenatore di base – Uefa B” seguendo l’apposito ...

Probabili formazioni 37^ giornata : Juve senza Chiellini - c’è CR7. Milan Con Borini dal 1' : Probabili formazioni 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Udinese e SPAL. Friulani praticamente obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze salvezza. Ferraresi ormai salvi. Genoa-Cagliari sarà un altro match ricco di grande adrenalina. Grifone chiamato al successo per tenere distante […] L'articolo Probabili formazioni 37^ giornata: Juve senza Chiellini, ...

ADL a TvLuna : «Non ci possiamo rimproverare nulla. Siamo seCondi senza neanche un debito» : Il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha rilasciato un’intervista a TvLuna prima della cena sociale con tutto lo staff e i giocatori del Napoli: «Stasera ringrazierò Ancelotti ed i ragazzi perché hanno fatto molto bene. C’era un cambio di allenatore, dopo tre anni intensi con Sarri, che è un grande allenatore, c’era un nuovo gioco, bisognava digerire questo modo di giocare diverso. Bisogna dare merito anche a Carlo Ancelotti ...

Buon compleanno Laura Pausini! L’ambasciatrice del pop italiano festeggia Con i fan : “Corro senza fermarmi” : Buon compleanno Laura Pausini! Il 16 maggio è da 26 anni una data veramente storica per i fan dell'artista di Solarolo, che nelle prossime settimane tornerà sul palco con un nuovo tour con Biagio Antonacci dopo il rilascio di In questa nostra casa nuova. Già intervenuta sui social, Laura Pausini non ha mancato di festeggiare il compleanno con i suoi numerosi seguaci che l'attendono nei pressi di un palco per il prossimo tour che inizierà dal ...

Sky – Insigne probabile essenza anche Con l’Inter : il motivo : Insigne, ancora fastidi muscolari Lorenzo Insigne, fuori dai convocati nell’ultima sfida con la SPAL, dovrebbe saltare anche la sfida contro l’Inter. A riportarlo è Sky Sport, che parla del capitano azzurro ancora alle prese con dei fastidi muscolari. Quest’oggi ha svolto un allenamento differenziato ed essendo già a giovedì, è più probabile che sia assente nel match di domenica prossima contro l’Inter. Il Napoli ...

Pirelli - «la potenza è tutto senza Controllo» : «Power is nothing without control» è lo slogan che da 25 anni esatti accompagna il brand Pirelli in tutto il mondo. È al suo famoso pay off che la società dedica quindi l'Annual Report 2018, celebrandone l’anniversario con i racconti di tre scrittori internazionali, un video e una serie di immagini fotografiche che propongono alcune delle sue tante possibili interpretazioni. La fortunata campagna di lancio di «Power is nothing without control» ...

Giulia Nausicaa Bianchi : "RacConto le Donne Preti e le suore lesbiche senza tabù - ma non sono un'attivista" : “Se una legge ingiusta non può essere cambiata, deve venire infranta”, risuona l’eco della scelta di Patricia Fresen, suora domenicana ordinata prete nel 2003. Cacciata dal suo ordine e scomunicata dal Vaticano, Patricia è una delle 250 Donne Preti Cattoliche Romane nel mondo che la fotografa documentarista Giulia Nausicaa Bianchi ha raccontato nel progetto “Ordination: I Think Jesus Was a ...

Vela – GC32 Racing Tour 2019 - Confermata la presenza di INEOS Rebels UK e CHINAone Ningbo : Anche il team di Coppa America inglese e quello cinese di SailGP al GC32 Racing Tour 2019 Sir Ben Ainslie e i velisti britannici di Coppa America hanno confermato la loro presenza nel GC32 Racing Tour in 2019, e parteciperanno con il nome INEOS Rebels UK alla GC32 Villasimius Cup, nelle meravigliose acque della Sardegna meridionale. Sir Ben Ainslie, conosciuto per le sue quattro medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Olimpici, torna al ...

La Torre Eiffel festeggia i 130 anni Con uno spettacolo di luci senza precedenti : La Torre Eiffel festeggia i 130 anni della sua apertura al pubblico con uno spettacolo di luci ed effetti senza precedenti. La “Dama di ferro” ha aperto i battenti al pubblico il 15 maggio 1889 per l’Esposizione Universale di cui era l’attrazione principale. Dapprima dipinta in rosso bruno, divenne ocra nel 1892, poi gialla nel 1899.Con 7 milioni di visitatori all’anno (per tre quarti stranieri) la Tour Eiffel resta ...

Un’azienda propone smartphone Android riCondizionati senza i servizi Google : Android e Google solitamente vanno di pari passo ma alcuni preferiscono non mettere tutti i loro dati a disposizione del colosso di Mountain View L'articolo Un’azienda propone smartphone Android ricondizionati senza i servizi Google proviene da TuttoAndroid.

Conte : "Non sarà un'impresa facile - ma senza dubbio fermeremo l'aumento dell'Iva" : Giuseppe Conte ha preso parte stamane all'assemblea di Rete Imprese Italia ed ha ammesso che disinnescare l'aumento dell'Iva "non sarà un'impresa facile", ma ha precisato che il governo gialloverde si impegna a farlo.. Dopo la manovra “ardita”, il governo gialloverde si trova ora a fare i conti con le clausole di salvaguardia. Per cercare di evitarle, ha proseguito il presidente del Consiglio, "stiamo lavorando ad un'operazione profonda di ...

Suzuki al primo Motor Valley Fest Con una presenza "a sei ruote" : Auto e moto della Casa di Hamamatsu saranno protagoniste della prima edizione del Festival emiliano dei Motori, in programma...