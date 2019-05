Comunali | c' è una cittadina in cui tutti anche a sinistra sono saltati sul

Cagliari. I grillini si ritirano dalle Comunali : A sorpresa i grillini non parteciperanno alla corsa per il nuovo sindaco di Cagliari. Il Movimento ha infatti revocato la

Comunali SICILIA/ M5s perde dove ha governato - il Pd vince solo col centrodestra : Sono tre le indicazioni politiche "forti" che emergono dai ballottaggi nelle elezioni amministrative in SICILIA di domenica

Risultati elezioni Comunali Sicilia 2019 : chi ha vinto i ballottaggi? : Risultati elezioni comunali Sicilia 2019: chi ha vinto i ballottaggi? Il secondo turno delle elezioni in comunali sono una conferma che ogni elezione fa storia a sé. E a dimostrarlo ci sono tante le inaspettate sconfitte della Lega che a livello nazionale sembra avere il vento in poppa quanto l’affermazione di alcuni esperimenti che ricordano vagamente il Patto del Nazareno ormai definitivamente accantonato a Roma. Risultati elezioni ...

Vittorio Veneto - si ritira dalle elezioni Comunali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Premiati e sconfitti nei ballottaggi alle elezioni Comunali in Sicilia : Il Movimento 5 stelle trionfa a Caltanissetta e Castelvetrano, i due comuni Siciliani in cui la sfide era più attesa, dopo i passi falsi compiuti al primo turno in altri Comuni. La Lega è sconfitta a Gela e Mazara del Vallo, dove ha la meglio il Pd, sebbene nel primo caso alleato con Forza Italia. Monreale se l'aggiudica la formazione del governatore Siciliano. E' l'esito dei ballottaggi nell'Isola che hanno fatto registrare ...

Comunali Sicilia - i ballottaggi premiano il M5s che vince a Caltanissetta e Castelvetrano : L'esito dei ballottaggi in Sicilia, dove si è votato in cinque comuni, sorride al Movimento 5 stelle che vince in due città emblematiche, Caltanissetta e Castelvetrano. Festeggia in nottata il vicepremier Luigi Di Maio: “Abbiamo vinto con il nostro candidato Roberto Gambino, quando ci danno per morti noi ci siamo sempre”.Continua a leggere

Comunali Sicilia - alle 19 affluenza per il ballottaggio al 32 - 6%. Tredici punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 19, poco più del 32,5% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 13,11% in meno rispetto al primo turno (45,73%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 73.893 su 226.546. Lo spoglio inizierà alle 23, subito dopo la chiusura dei seggi Rispetto al primo turno, l’affluenza più bassa, ...

Quagliariello - il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot : “E guardo Bari da un oblò…” : Il senatore ed ex ministro Gaetano Quagliariello si è candidato capolista alle prossime elezioni Comunali di Bari di giugno, con la lista IDea per Bari. Sul profilo Facebook ha diffuso uno spot elettorale con un particolare rifacimento in chiave politica della canzone Luna di Gianni Togni (brano del 1980). Il risultato? Giudicate voi L'articolo Quagliariello, il senatore si candida alle Comunali e usa ‘Luna’ di Togni per lo spot: ...

Comunali Sicilia - alle 12 affluenza per il ballottaggio ancora sotto 11%. Cinque punti sotto i dati del primo turno : affluenza ancora bassa nei Cinque comuni Siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 12, quasi l’11% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 4,4% in meno rispetto al primo turno (15,3%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 24.820 su 226.546. Il calo più importante si registra a Mazara del Vallo -5,76% (13,75% contro 19,51%), seguita poi da Monreale con -5,34% ...

Comunali - seggi aperti in Sicilia : 7.30 seggi aperti in Sicilia, dove dalle 7 e fino alle 23 si vota per il turno di ballottaggi per l'elezione dei sindaci in cinque comuni sopra i 15 mila abitanti: Caltanissetta, Gela (CL),Castelvetrano (TP), Mazara del Vallo (TP) e Monreale (PA). Subito dopo la chiusura dei seggi, comincerà lo spoglio delle schede.I primi risultati arriveranno in nottata.

Comunali - Campobasso senza exit poll. Toma : autonomia differenziata anche nell'informazione : Secondo una voce insistente l'Agenzia a cui la Rai commissiona le proiezioni regionali avrebbe esclusi i capoluoghi del Molise e della Basilicata dalla rilevazioni Campobasso. autonomia differenziata ...

17 : 30 | Torino - sì alla coltivazione della cannabis su proprietà Comunali : 09.05.2019 - Nel giorno in cui Matteo Salvini ha annunciato la volontà di chiudere i negozi di cannabis legale, il consiglio comunale di Torino ha detto sì alla coltivazione a scopo terapeutico sulle proprietà comunali. La mozione, presentata dal consigliere Federico Mensio (M5s), è stata approvata dai 25 consiglieri presenti. Assente il centrodestra. "Spero - ha detto Mensio - si arrivi ad associare la cannabis alla speranza per i ...

Martina Franca : consiglieri Comunali lasciano Forza Italia Compreso il candidato sindaco alle elezioni del 2017 : ... la città più grande nella provincia ionica , dopo taranto , con i numeri , obiettivamente , tra i più alti a livello regionale , che , sostanzialmente sono quelli che contano in politica, meritava e ...

Comunali - il clima si scalda. Battista contro la leghista D'Alessandro : 'Non si vede e non parla' : Come può Salvini, leader di una forza politica nazionale, immaginare di governare un Paese, il nostro, costruito su principi democratici, se consente tali avvenimenti? Come penserebbe di impostare la ...