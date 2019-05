agi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Questo non è un sondaggio. Il widget che pubblichiamo da oggi sul sito di AGI è uno strumento di ascolto indi quello che si dice sue che prova a tradurre quei messaggi in voti. In pratica ci dice questo: se sisu, se i tweet fossero voti, o almeno intenzioni di voto, questo sarebbe il risultato. In. È uno strumento, un indicatore, che abbiamo realizzato in collaborazione con KPI6, una società specializzata in intelligence sui social media, con cui da qualche settimana realizziamo un osservatorio. Nella nota metodologica trovate i dettagli del progetto. In estrema sintesi gli analisi di KPI6 sono partiti intercettando tutte le menzioni dei profili ufficiali dei leader politici e dei partiti (in assenza di un profilo,nel caso di Giancarlo Giorgetti, sono state utilizzate parole chiave con il nome). Per ridurre ...

PARCELConsorzio : 'Sports,Tourism & local news' in Rome Countryside: Come finirebbe (forse) se si votasse su Twitter: r... - Agenzia_Italia : Come finirebbe (forse) se si votasse su Twitter: risultati in tempo reale - CCiavaroli : @DalpianoFabiola @bobogiac @adapagliarulo @RadioRadicale Si finirebbe per essere confusi come evasori fiscali e basta -