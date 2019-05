Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

F1 - Risultati e Classifiche GP Spagna 2019 : prove libere 1. Bottas davanti a tutti - Ferrari vicine : Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica generale, ha stampato il crono di 1:17.951 e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Ferrari. Le Rosse hanno comunque risposto presente dopo quattro uscite negative anche se sono costrette a inseguire fin da subito: Sebastian Vettel è secondo a 0.115, Charles ...

Risultati Serie D/ Classifiche : Cesena promosso - Modena e Avellino allo spareggio! : Risultati Serie D: le Classifiche aggiornate dei nove gironi e la diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 5 maggio 2019.

Rugby - Serie A femminile 2019 : risultati e Classifiche della diciottesima ed ultima giornata della regular season : diciottesima ed ultima giornata per quanto riguarda la regular season della Serie A di Rugby femminile 2019: andiamo a rivivere i risultati odierni e le classifiche finali, in attesa dei play-off. GIRONE 1 domenica, 05 maggio 2019 12:30 Verona Rugby – Valsugana Rugby Padova 0 : 104 Arbitro: Chiara Catagini 13:30 Rugby Monza 1949 – Rugby Riviera 1975 41 : 5 Arbitro: Chiara Perata (SV) 15:30 Rugby ...