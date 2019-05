Ciclone Mozambico | Unicef | “Vaccinati 700 mila bambini contro la polio”

Emergenza in Mozambico - MSF : colera e nuove distruzioni dopo il Ciclone Kenneth : Da un lato la città di Beira, devastata dal ciclone Idai, dove la vita sta tornando alla normalità ma si contano 72.793 persone sfollate, dall’altro la costa di Capo Delgado a nord del Mozambico, colpita recentemente dal ciclone Kenneth ma ancora sotto le piogge che rendono alcune aree difficili da raggiungere. Medici Senza Frontiere (MSF) sta portando avanti le sue attività su entrambi i fronti, in particolare al nord dove è stata inviata una ...

Mozambico - Amy Carter-James : 'Nell'occhio del Ciclone Kenneth' : 'L'occhio del ciclone ha puntato dritto verso la spiaggia di Guludo e ha distrutto ogni cosa', spiega Amy sottolineando come dopo il disastro 'ci siano oltre 80mila persone tagliate fuori dal mondo, ...

Mozambico - lo squallido ricatto alle donne colpite dal Ciclone : “Sesso per un kg di fagioli” : Sesso a cambio di cibo. In Mozambico, devastato dal ciclone Idai, alcune donne hanno raccontato di essere state costrette dai leader comunitari e funzionari locali a mantenere relazioni sessuali pur di ottenere qualcosa da mangiare. A denunciare lo squallido ricatto è Human Rights Watch. Le Nazioni Unite hanno promesso un’inchiesta per accertare le responsabilità. Intanto un altro ciclone si abbattuto sul Mozambico causando 38 morti.Continua a ...

Emergenza in Mozambico : il Ciclone Kenneth ha devastato il nord del Paese - forti venti e piogge incessanti : Tra le 15 del 25 aprile e le 2 del 26 aprile, a solo un mese di distanza dall’uragano Idai, il Mozambico è stato colpito dal ciclone tropicale Kenneth, il più forte mai registrato in questa zona, classificato forza 4 su una scala che arriva a un massimo di 5. forti venti con picchi fino a 180 Km/h e incessanti piogge di circa 300-500 mm – oltre 8 volte la media di stagione – hanno distrutto interi villaggi nell’Arcipelago delle ...

Mozambico in ginocchio per il Ciclone Kenneth : la situazione è “peggiore del previsto” : In Mozambico il passaggio del ciclone Kenneth ha creato una situazione “peggiore di quanto si pensi“: lo spiega in una nota il portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Saviano Abreu, secondo cui si stima che circa 700 mila persone siano a rischio nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Secondo Abreu, la situazione nelle città di Macomia e Quissanga è critica, mentre ...

Mozambico - 38 morti per Ciclone Kenneth : ROMA, 29 APR - E' salito ad almeno 38 morti il bilancio, ancora provvisorio, del ciclone Kenneth, che si è abbattuto sul nord del Mozambico la scorsa settimana, il secondo ad colpire il Paese africano ...

Il numero dei morti per il Ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38 : Il numero dei morti causati dal passaggio del ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38, hanno detto lunedì l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC). Negli ultimi giorni della settimana scorsa il ciclone aveva portato piogge copiose e venti molto

Ciclone Kenneth : sale a 38 il bilancio delle vittime in Mozambico - si stimano 170.000 persone colpite : Sarebbero almeno 38 persone le persone morte da quando Ciclone Kenneth ha iniziato a colpire la costa settentrionale del Mozambico. A renderlo noto in un comunicato l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC), aggiungendo che altri 39 sono rimasti feriti il ??quarto giorno della tempesta tropicale In precedenza, l’agenzia aveva posto il bilancio delle vittime a cinque morti, con l’Organizzazione meteorologica ...

Meteo - Mozambico in ginocchio per il Ciclone Kenneth : “Aiutateci - stiamo perdendo tutto”. Devastanti inondazioni - 35.000 case distrutte - 5 vittime [FOTO e VIDEO] : 5 persone hanno perso la vita in Mozambico dopo che il ciclone Kenneth ha compiuto uno storico landfall nella giornata di giovedì 25 aprile e le sue piogge torrenziali continuano ancora a mettere in pericolo altre vite. Come temuto, gravi inondazioni si sono verificate nel corso del weekend del 27-28 aprile, nonostante Kenneth abbia rapidamente perso intensità nei suoi venti. Quasi 700.000 persone potrebbero essere state colpite dal ciclone. ...

Ciclone Kenneth in Mozambico : l’UE stanzia 1 - 5 milioni per aiuti immediati : L’Unione Europea ha stanziato 1,5 milioni di euro per aiuti immediati alle popolazioni colpite dal Ciclone Kenneth alle Comore e in Mozambico. “Il Mozambico affronta un doppio disastro perché si tratta del secondo Ciclone devastante in poco meno di un mese“, ha precisato il commissario Ue per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, spiegando che la somma stanziata servirà per aiuti alimentari e sanitari, ma anche per il ...

Le foto del Ciclone Kenneth in Mozambico : Le piogge copiose stanno causando grandi alluvioni nel nord del paese, complicando il lavoro dei soccorsi già messo a dura prova dal precedente uragano di marzo

Ciclone Kenneth - Unicef : altri 368mila bambini a rischio in Mozambico : altri 368.000 bambini in Mozambico sono ora a rischio e potenzialmente bisognosi di sostegno umanitario salvavita dopo che il Paese è stato colpito da una seconda grande tempesta – il Ciclone Kenneth – in meno di 6 settimane: lo rende noto l’Unicef. Il Ciclone Kenneth è arrivato giovedì nella provincia di Cabo Delgado nel nord del Mozambico come tempesta di categoria 4 e il lento movimento del sistema potrebbe continuare a ...

Africa : Ciclone tropicale Kenneth si abbatte tra Tanzania e Mozambico. Tra i piu' forti di sempre! : A distanza di poco più di un mese dal devastante ciclone Idai, un nuovo vortice tropicale si sta abbattendo sull'Africa orientale, come mai accaduto prima d'ora. Ancora una volta è il Mozambico a...

Il Ciclone Kenneth in Mozambico ha causato almeno 5 morti e distrutto migliaia di abitazioni : In Mozambico almeno 5 persone sono morte a causa del ciclone Kenneth, il più intenso ad avere mai interessato lo stato africano. Le stime sono ancora temporanee e le squadre di soccorso sono al lavoro per raggiungere decine di villaggi,