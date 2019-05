Choc a Napoli | agguato nell' ospedale dei Pellegrini | 22enne ferito alle gambe

ilmattino

(Di venerdì 17 maggio 2019) La camorra apre il fuoco anche in. Questa notte alcuni ragazzi hanno portato all?deiundell?Area con ferite d?arma da fuoco...

repubblica : RT @RepubblicaTv: Napoli, agguato in ospedale, racconto choc. 'Potevano esserci vittime' - RepubblicaTv : Napoli, agguato in ospedale, racconto choc. 'Potevano esserci vittime' - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Mentre si combatte SALVINI, con i lenzuoli stesi in finestre e balconi? Agguato in ospedale a Napoli, il racconto choc… -