Chiedo la pena massima per chi ha sparato alla mia Noemi E una vita normale

(Di venerdì 17 maggio 2019) “verità e giustizia, non vendetta”. Dopo il padre della piccola, al Mattinoparla Tania Esposito, la mamma della bambina di 4 anni, ferita in un agguato da un proiettile che le ha perforato i polmoni prima di bloccarsi su una costola. Il quotidiano napoletano racconta di “una donna giovanissima” provata ma serena perché “sicura che la figlia tornerà a sorridere”. La sua idea però è chiara, “nessuna vendetta” certo, ma per l’uomo che havuole “la”.“Mi aspetto giustizia, non vendetta. Spero che gli avvocati e i giudici facciano applicare la legge più severa, quell’uomo nero deve scontare lafino a capire quanto ha sofferto la mia bambina per la sua ferocia e follia criminale”.Al quotidiano campano ...

