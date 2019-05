Chi sono le Miss del Giro d’Italia? Da Martina Quattrone a Corin Stella | tutte le

RAGE 2 TrucChi : Come attivarli - quali sono e cosa fanno : Se state giocando a RAGE 2, vi sarete sicuramente accorti della presenza dei Trucchi. quali sono? A cosa servono e Come attivarli? Scopriamolo insieme. Come attivare i Trucchi in RAGE 2 Per sbloccare i Trucchi in RAGE 2 dovrete parlare con lo stregone Mangoo, lo incontrerete durante le vostre esplorazioni in modo casuale. Una volta che interagite con il suddetto personaggio, potrete acquistare i seguenti Trucchi, i quali potranno essere ...

Da Micheal Jackson a Serena Williams - Chi sono i testimoni di Geova più famosi del mondo : Chi sono, o sono stati, i testimoni di Geova vip più famosi del mondo? Da Prince, che si è convertito negli ultimi anni della sua vita, alle sorelle Venus e Serena Williams, che ancora oggi frequentano la Sala del Regno, passando per Michael Jackson e Geri Halliwell, cresciuti con i dettami del movimento millenarista e poi allontanatisi, ecco tutte le curiosità che forse ancora non sapete.Continua a leggere

Abusi in Chiesa - Giada denuncia : “Insulti e bullismo contro di me - ma la vittima sono io” : Quando Giada Vitale ha denunciato il parroco di Portocannone (oggi condannato a 4 anni in appello) per Abusi sessuali, il paese si è schierato con lui. "Nonostante le sue ammissioni mi accusavano di aver inventato o di essere stata consenziente, mi hanno aggredita, insultata, giudicata. "Una volta un gruppo di ragazzini ha cominciato a prendermi in giro davanti alla scuola, gli insegnanti sono rimasti a guardare".Continua a leggere

Sea Watch 3 - nave verso Lampedusa : “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo”. Salvini : “Sono scafisti - porti Chiusi” : Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea Watch 3 ha deciso di puntare verso Lampedusa. “Siamo a 15 miglia da Lampedusa, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcuni bambini piccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che ...

Caso Borsellino - Scarantino : 'Mi pentii perché agenti mi picChiavano - ma sono innocente' : Vincenzo Scarantino, teoricamente coinvolto nella strage di Via d'Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino e la sua scorta, rivela a distanza di anni di non aver mai avuto a che fare con la vicenda. Quando fu arrestato, dichiara che finse di pentirsi poiché ogni giorno lo picchiavano e gli facevano mangiare vermi nella minestra. Per quieto vivere, perciò, ammise di aver preso parte alla strage, ma ora dichiara al contrario che è "colpevole ...

Le 23 pagine di fake news Chiuse da Facebook in Italia sono solo la punta dell'iceberg : Più di cento tra pagine e gruppi, oltre 18 milioni di follower, decine di milioni di interazioni, cioè di click ai link, condivisioni o like. sono i numeri da capogiro che danno l'idea dell'universo delle fonti che su Facebook diffondono presunte notizie false. Alcune di loro, 23 in totale, sono state recentemente rimosse, cioè non esistono più su Facebook: una dozzina erano “a sostegno di Lega e Movimento 5 Stelle”, la denuncia di Avaaz, ...

Sono a risChio tutti gli oliveti d'Europa : E' avanzato inesorabilmente verso nord a una velocità di più 2 chilometri al mese il contagio della Xylella che già provocato, con 21 milioni di piante infette, una strage di ulivi lasciando un panorama spettrale con perdite di tempo, annunci, promesse e inutili rimpalli di responsabilità. E' quanto afferma la Coldiretti nel commentare le conclusioni di due pareri dell'Autoritàeuropea per la sicurezza alimentare (Efsa). Dall'autunno 2013, data ...

MotoGp – Iannone diChiarato ‘fit’ per Le Mans - ma il pilota Aprilia frena gli entusiasmi : “non sono al 100% - proverò a dare il massimo” : Andrea Iannone dichiarato ‘fit’ per la gara di Le Mans: il pilota Aprilia non ha ancora recuperato al 100% ma proverà a dare il meglio in pista Andrea Iannone è stato giudicato ‘fit’ per la gara di Le Mans del fine settimana. Il pilota Aprilia era stato costretto a saltare la gara di Jerez per un problema alla caviglia, rimediato a causa di un incidente nelle FP4 del gp di Spagna, ma attualmente ha ricevuto ...

Salute e dieta : “gli effetti di un regime alimentare mediterraneo sono terapeutici e combattono l’invecChiamento” : Un approccio scientifico indica la dieta mediterranea è uno dei pilastri di Salute per l’uomo e per tutto il pianeta. Il grande patrimonio della dieta mediterranea, nella “Seconda Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della dieta Mediterranea“. “E’ questo l’obiettivo dell’Ordine dei medici di Palermo” ha detto Toti Amato, presidente dei medici siciliani e vicepresidente della Conferenza degli ...

MotoGp - Valentino Rossi mette le cose in Chiaro : “se sono ancora qui a correre - c’è un motivo ben preciso” : Il pilota della Yamaha ha parlato alla vigilia del Gran Premio di Le Mans, sottolineando di avere buone sensazioni su una pista che gli piace eccome La vittoria continua a latitare, ma Valentino Rossi non ha nessuna intenzione di alzare bandiera bianca. Il pilota della Yamaha appare alquanto fiducioso in vista del pRossimo Gran Premio di Francia, in programma sul circuito di Le Mans che piace eccome al pesarese. AFP/LaPresse Interrogato ...

All Together Now - Chi sono i 100 giudici del ‘muro’ : Giulia e Silvia Provvedi Ci sono la cantante già affermata, il Dj, il fenomeno del web e l’ex ragazza di Non è la Rai. Ed anche qualche meteora televisiva, assieme ad alcuni ex concorrenti dei talent. Il muro dei 100 giudici di All Together Now sarà composto da personaggi più o meno noti, appassionati di musica o professionisti del settore. Di puntata, in puntata, ad essi si aggiungeranno anche alcune guest, da Iva Zanicchi, Pucci e ...

Giulia Nausicaa BianChi : "Racconto le Donne Preti e le suore lesbiche senza tabù - ma non sono un'attivista" : “Se una legge ingiusta non può essere cambiata, deve venire infranta”, risuona l’eco della scelta di Patricia Fresen, suora domenicana ordinata prete nel 2003. Cacciata dal suo ordine e scomunicata dal Vaticano, Patricia è una delle 250 Donne Preti Cattoliche Romane nel mondo che la fotografa documentarista Giulia Nausicaa Bianchi ha raccontato nel progetto “Ordination: I Think Jesus Was a ...

Ronaldo : 'A volte mi stanco di dimostrare Chi sono - la gente giudica costantemente' : È probabilmente il giocatore più mediatico in assoluto, e il trasferimento alla Juventus nella scorsa stagione ha ulteriormente amplificato le attenzioni su di lui. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo che, dopo nove anni al Real Madrid, ha scelto di lanciarsi in una nuova avventura professionale sbarcando in Italia per indossare la maglia della "Vecchia Signora". Il campione portoghese di recente ha rilasciato un'intervista a "Icon", periodico ...

Coppa Italia - Anna FalChi nuda per la sua Lazio : i festeggiamenti per la vittoria sono bollenti! [GALLERY] : La Lazio batte 0-2 l’Atalanta in finale di Coppa Italia: la tifosa biancoceleste Anna Falchi si spoglia nuda per i suoi beniamini e i fan impazziscono Grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Correa la Lazio ha battuto l’Atalanta in finale di Coppa Italia, chiudendo la stagione con la doppietta ‘trofeo’ e accesso all’Europa League. Tanti i messaggi d’amore dei tifosi per il successo in Copppa Italia, fra i ...