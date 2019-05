“Chi è Luther Blissett?” Al Biografilm il doc sul progetto culturale che anticipò le

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) “Chi èBlissett?”. Sarà presentato a Bologna, alla 15esima edizionefestival (in programma nel capoluogo emiliano dal 7 al 17 giugno) il documentario che racconta e ricostruisce le molteplici vite dietro questo nome e la storia delBlissett Project, firmato dal colletivo di studenti universitari che poi sarebbe diventato noto come Wu Ming. PerchéBlissett è tutti e nessuno, è il “multiple name” di un, che dal 1994 al 1999 si diffuse in tutta Italia ed Europa. Le matrici delBlissett Project erano due: la critica dell’identità e la guerriglia alla superficialità dei mass media. Da qui la costruzione di una serie di bufale, antesignane delle attuali fake news, con cui gli autori hanno ingannato i giornali e le tv di tutta Italia. “Blissett – informati, credi, crepa” è stato realizzato ...

TutteLeNotizie : “Chi è Luther Blissett?” Al Biografilm il film sul progetto culturale che anticipò le… - Simone73803423 : @marattin Comunque se un discorso si taglia a piacere poi si chiede un pensiero a chi lo ascolta, anche se il disco… - chanana_banana : la scena (di luther) in cui il cattivo gli urla di scegliere a chi deve sparare delle due donne e dice alice e poi… -