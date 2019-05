Cesare Battisti vuole lo sconto della pena

blogo

(Di venerdì 17 maggio 2019)chiede unodi. La difesa dell'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) definitivamente condannato all’ergastolo per quattro omicidi, avvenuti durante gli anni di piombo, ha chiesto una riduzione, dal carcere a vita a 20 anni.: 'Non potevo parlare, mi avrebbero ucciso'ieri ha ammesso le proprie responsabilità.venne fermato a Santa Cruz, in Bolivia, il 12 gennaio scorso dopo una lunghissima latitanza, quasi 38 anni. Due giorni dopo è arrivato in Italia, all’aeroporto militare di Ciampino. Il suo avvocato ritiene illegittima l’espulsione dal paese americano chiedendo l'applicazione massimain base all'accordo di estradizione con il Brasile. Il procuratore generale Antonio Lamanna oggi in aula ha ribattuto a questa tesi. ...

